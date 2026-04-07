El papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza de Donald Trump de destruir la civilización iraní La máxima autoridad católica expresó su desaprobación ante la advertencia estadounidense sobre Irán y enfatizó la importancia de evitar acciones que pongan en riesgo a la población inocente, apelando al diálogo y al derecho internacional

El papa León XIV calificó este martes de “inaceptable” la amenaza de Donald Trump de “aniquilar” Irán y pidió hacer “todo lo posible” para llegar a un acuerdo de paz y terminar la guerra.

“Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente es inaceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro”, dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice estadounidense, que hizo estas declaraciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a “rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

“Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado. Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto”, agregó.

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El papa León XIV pidió retomar el diálogo

Trump amenazó con terminar con “toda una civilización” antes de expirar este martes a las 21:00 de la Argentina el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática.

El papa insistió en la necesidad de volver al diálogo y las negociaciones: “Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto”, indicó el papa.