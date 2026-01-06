Trump asegura que Delcy Rodríguez “coopera” con Estados Unidos y descarta prontas elecciones en Venezuela El presidente del país norteamericano sostuvo que no están en guerra con Venezuela. Además, dijo que la captura de Nicolás Maduro es un "momento extraordinario en la historia" y algo positivo para todo el hemisferio occidental y el continente americano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en una entrevista telefónica con NBC News que no están “en guerra” con Venezuela y que su nueva presidenta, Delcy Rodríguez, “está cooperando” con Estados Unidos, luego de la intervención militar y la captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo.

“Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país”, dijo Trump.

Trump aseguró que la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una espectacular operación de las fuerzas especiales la madrugada del viernes al sábado es un “momento extraordinario en la historia” y algo positivo para todo el hemisferio occidental y el continente americano.

El mandatario insistió que el principal beneficio de la salida de Maduro será una bajada de los precios del petróleo para los estadounidenses, mientras que la convocatoria de elecciones en el país latinoamericano no es una prioridad mientras trabajan en devolver “la salud” a Venezuela.

“Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, afirmó Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar”, dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes. “No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse”, sentenció.

Trump dijo que espera que las petroleras estadounidenses puedan iniciar operaciones en Venezuela en menos de 18 meses y que eso también incluirá inversiones en infraestructuras. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero va a requerir mucho dinero”, indicó el mandatario estadounidense.

“Un tremendo volumen de dinero va a tener que ser gastado y las compañías petroleras lo gastarán y entonces les reembolsaremos nosotros (la inversión) o a través de ingresos”, apuntó Trump.

Pese a ellos, varias fuentes citadas por medios estadounidenses han indicado que la industria petrolera estadounidense no tiene apetito para regresar con grandes inversiones a Venezuela, después de décadas fuera del país por la inestabilidad, nacionalizaciones y falta de seguridad jurídica.