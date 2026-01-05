Trasladaron a Nicolás Maduro a un tribunal federal de Nueva York para la lectura de cargos El exmandatario venezolano comparece ante el juez Alvin Hellerstein acusado de narcotráfico y terrorismo. Podría quedar detenido sin derecho a fianza.

Nicolás Maduro fue trasladado este lunes a un tribunal federal de Manhattan, en Nueva York, para la lectura formal de cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo. El exmandatario venezolano comparece ante el juez Alvin Hellerstein en el marco de un fuerte operativo de seguridad.

Maduro fue llevado hasta la sede judicial junto a su esposa, Cilia Flores, y ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Según trascendió, el traslado se realizó en helicóptero desde el lugar de detención hasta Manhattan. La audiencia de este lunes constituye el primer acto formal del expediente abierto en el Distrito Sur de Nueva York, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a la pareja de haberse enriquecido mediante una presunta red de narcotráfico internacional.

La acusación, cuyo contenido fue revelado tras el operativo que derivó en la captura de Maduro, sostiene que el líder chavista “conspiró para inundar de cocaína el mercado estadounidense”. La causa también incluye a otros dirigentes del entorno venezolano.

MIRA TAMBIÉN Baja el precio del petróleo luego de la intervención norteamericana en Venezuela

Tras la detención, Delcy Rodríguez, una dirigente cercana a Maduro, asumió como presidenta interina de Venezuela. Luego de un primer discurso de tono confrontativo, en las últimas horas moderó su postura y aseguró que buscará “la paz y la convivencia pacífica”.

En paralelo, el escenario internacional sigue marcado por tensiones. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington utilizará su influencia para presionar a los líderes venezolanos y proteger los intereses de Estados Unidos. En cambio, el presidente Donald Trump fue más contundente y aseguró que su país “está a cargo” de la situación.