Trump aseguró que detuvieron al sospechoso del crimen de Charlie Kirk El presidente estadounidense confirmó que el presunto homicida fue arrestado tras una intensa pesquisa y aseguró que fue una persona cercana quien lo entregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que detuvieron al supuesto asesino de Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

“Tenemos a la persona que creemos que buscamos. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, dijo el mandatario en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario aseguró que se enteró de la captura “cinco minutos antes de entrar” al programa “Fox and Friends” y adelantó que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Otra información que brindó Trump fue “alguien muy cercano a él lo entregó” e indicó que, al parecer, fueron los padres del supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un video en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras, y que usa gafas de sol.

MIRA TAMBIÉN Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: «Tenemos que ir» (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, indicó.