Murió el activista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, tras ser baleado en una universidad de EE.UU. El comentarista político estuvo en estado crítico luego de ser atacado durante un evento en la Universidad Utah Valley, en la ciudad de Orem, y luego el presidente estadounidense confirmó su muerte. Había un sospechoso detenido.

El comentarista político y activista conservador Charlie Kirk, estrecho aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, murió luego de recibir un disparo en el cuello este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley, en la ciudad de Orem.



El ataque ocurrió frente a unas 2.000 personas, mientras Kirk hablaba ante la audiencia bajo una carpa instalada en el campus universitario.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que el activista fue alcanzado por una bala mientras estaba sentado, participando en una mesa redonda.

La institución confirmó en un comunicado que el incidente involucró a “un orador invitado” y que un sospechoso fue detenido por las autoridades.

Kirk fue trasladado de inmediato al Timpanogos Regional Hospital, donde recibió atención médica intensiva. Su estado fue calificado como crítico, pero luego confirmaron su fallecimiento.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social.

Diversas figuras políticas conservadoras reaccionaron rápidamente tras conocerse la noticia. Donald Trump escribió, antes de la muerte, en su plataforma Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”. Por su parte, el vicepresidente JD Vance lo describió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, expresó: “Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”.

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois, fue fundador de la organización estudiantil conservadora Turning Point USA. Padre de dos hijos, fue una figura prominente en el movimiento conservador juvenil en Estados Unidos y participó activamente en la campaña de Trump, incluso asistiendo a su ceremonia de investidura.

Las autoridades locales continúan investigando los motivos detrás del ataque y la identidad del agresor, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento.

