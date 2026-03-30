Trump dijo que Esdos Unidos podría tomar “muy fácilmente” una isla clave del petróleo iraní El presidente estadounidense mencionó la posibilidad de avanzar sobre la isla de Jark, un enclave estratégico donde se concentra gran parte de las exportaciones de crudo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país podría “tomar muy fácilmente” la isla iraní de Jark, un territorio clave para la industria petrolera del país asiático.

Según declaraciones brindadas en una entrevista con el diario Financial Times, el mandatario sostuvo que ese enclave concentra cerca del 90% del petróleo que Irán exporta al mundo, lo que lo convierte en un punto estratégico dentro del conflicto en la región.

La información fue publicada en el portal de la BBC, que reconstruyó los dichos del presidente estadounidense en el marco de una entrevista donde también habló de un posible acuerdo con el gobierno iraní.

En ese contexto, Trump aseguró que una eventual ocupación de la isla implicaría un fuerte impacto sobre las exportaciones de crudo de Irán y podría servir como base para futuras operaciones militares en el territorio.

“Tal vez tomemos la isla de Jark, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, expresó el mandatario, quien además consideró que el lugar no tendría una defensa suficiente frente a un eventual avance militar.

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El presidente también señaló que, de concretarse esa operación, Estados Unidos debería mantener presencia en la isla durante un tiempo determinado, aunque insistió en que sería una acción de ejecución sencilla.

En paralelo, fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que el Pentágono ya habría evaluado escenarios para desplegar tropas en la región, con presencia de marines y unidades especiales en las cercanías.