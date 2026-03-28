Donald Trump advirtió que “Cuba es el siguiente” tras atacar Venezuela e Irán El presidente estadounidense ironizó frente a la prensa: “Finjan que dije esto”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que “Cuba es la siguiente” al destacar acciones militares de EE.UU. en Venezuela e Irán, en declaraciones que aumentan la tensión sobre la isla en medio de una grave crisis económica y social.

“Construí estas grandes Fuerzas Armadas. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas”, afirmó Trump durante su discurso en la Cumbre Prioritaria del FII celebrada en Miami. Luego añadió: “Y Cuba es la siguiente, por cierto, pero finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente”.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esa línea al insistir en la necesidad de un cambio de régimen en Cuba. “La economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de Gobierno. Es así de simple”, dijo en París tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7.

“¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”, agregó Rubio.

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El funcionario añadió que, bajo el liderazgo actual, “el pueblo cubano sufre” y el país es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.

Las declaraciones ocurren en un momento en que Cuba enfrenta una de las crisis más severas de su historia reciente.

Fuente CNN