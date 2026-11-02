Un argentino murió en Río de Janeiro tras un fallido aterrizaje en ala delta La víctima, identificada como Adrián Guillermo Arismendi, había despegado junto a su instructor desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más conocidos para la práctica de este tipo de vuelos en la ciudad brasileña

Un turista argentino murió este lunes en Río de Janeiro tras sufrir un accidente durante un vuelo en ala delta sobre una playa, hecho por el que también falleció el instructor que lo acompañaba. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Brasil, el accidente se produjo cuando intentaban aterrizar.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, de nacionalidad argentina, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, el instructor brasileño que lo acompañaba en el vuelo, según medios locales.

El trágico hecho ocurrió durante la mañana del lunes en la playa de São Conrado, que alberga la pista de aterrizaje habitual para vuelos libres. Las víctimas iniciaron el trayecto desde la rampa de Pedra Bonita y, durante la fase de aproximación a la costa, la aeronave presentó dificultades operativas.

Según testigos citados por la prensa brasileña, el ala delta realizó una maniobra por debajo de la trayectoria habitual y chocó violentamente contra el muro que separa el paseo marítimo de la arena.

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Los bomberos recibieron el aviso cerca del mediodía y trasladaron a los dos hombres en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto, a donde llegaron con paro cardiorrespiratorio y en estado grave, por lo que no sobrevivieron.

Tras el accidente, las autoridades suspendieron los vuelos en ala delta en la zona.

El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, explicó a la Policía que el instructor llevaba alrededor de diez años como piloto del club y aproximadamente uno como instructor, después de completar las etapas de formación exigidas.

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También afirmó que era el primer vuelo del turista argentino, quien estaba en Río acompañado por un grupo de amigos. El caso quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, mientras que el equipo utilizado en el vuelo será sometido a peritaje para determinar las causas del accidente.