Franco Colapinto habló luego de la sanción que lo dejó fuera de los puntos El piloto argentino sufrió una penalización de diez segundos que lo hizo descender del 8° al 15° puesto en la clasificación final del Gran Premio de México. “Es un final amargo después de que fuera una buena sensación de estar en los puntos”.

Franco Colapinto había finalizado en la octava posición del Gran Premio de México de la Fórmula 1 pero una sanción post carrera lo dejó en el puesto 15. Tras la penalización, el piloto argentino lamentó el triste final luego de haber terminado dentro de los puntos.

“Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado. Pido disculpas a todos en el equipo por lo ocurrido bajo bandera amarilla”, comenzó el piloto argentino.

Luego, continuó: “Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche. Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero, por desgracia, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”.

“Hubo múltiples resalidas y coches de seguridad, pero creo que como equipo lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de nuestra reciente mala fortuna, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido nuestra recompensa”, agregó.

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Además, Colapinto felicitó a Antonelli por coronarse campeón de la temporada 2026 de la Fórmula 1: “Una gran felicitación a Kimi. Realmente se lo merece después de la temporada que ha tenido, y qué mejor manera de celebrarlo que con Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio. Ahora se une a esa lista de grandes campeones, y estoy contento por él”.

El argentino fue penalizado por no reducir la velocidad en un sector que contaba con bandera amarilla, por lo que recibió una penalidad de 10 segundos y cayó al fondo de la grilla. La sanción también abarcó a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, por lo que la escudería pasó de sumar ocho puntos a quedarse sin unidades en cuestión de horas.

“Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no hemos aprovechado algunas oportunidades que teníamos por delante. Pido disculpas al equipo por la infracción bajo bandera amarilla; es un error mío que, obviamente, nos ha impedido sumar puntos. En cuanto a la carrera, tuve una muy buena salida, pero luego perdí potencia en la recta, lo que nos costó varias posiciones y nos dejó intentando recuperar terreno en la zona media”, dijo por su parte el número 10 francés de Alpine.

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El próximo fin de semana se terminará la gira americana con el Gran Premio de San Pablo en Brasil, donde Colapinto buscará volver a sumar puntos y conseguirlo con el apoyo de miles de argentinos que viajarán a alentarlo.