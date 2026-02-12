Un sismo de magnitud 6,1 en Chile se sintió en varias provincias argentinas El temblor tuvo epicentro en la región de Coquimbo y fue percibido en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis y Córdoba. En algunos teléfonos Android apareció una advertencia en tiempo real

Un sismo de magnitud 6,1 con epicentro en Chile se registró este jueves a las 10.34 y fue percibido en distintas provincias argentinas, entre ellas Mendoza, San Juan y Córdoba, según reportes de organismos oficiales de ambos países.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro en la región de Coquimbo, a unos 13 kilómetros al oeste de la localidad de Punitaqui, y se produjo a una profundidad de 54 kilómetros.

El movimiento telúrico tuvo una duración cercana a los 50 segundos y fue percibido también en La Rioja, Catamarca y San Luis, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), que lo evaluó en la escala Mercalli en función de los reportes de percepción.



Alertas en celulares Android

El sismo sorprendió a muchos usuarios que recibieron una notificación automática en sus teléfonos celulares con sistema operativo Android. Se trata del sistema de alertas sísmicas de Google, que utiliza sensores de los propios dispositivos como una red global de detección de terremotos.

Los teléfonos contienen acelerómetros capaces de detectar vibraciones asociadas a un movimiento sísmico. Cuando varios dispositivos detectan señales similares, los datos se envían a un servidor que calcula la magnitud y la ubicación del evento y, si corresponde, emite una alerta en tiempo real a los usuarios de la zona afectada.

Existen dos tipos de notificaciones: una alerta de peligro, para temblores leves, y una alerta para tomar medidas, que se activa ante movimientos moderados o fuertes y puede sonar incluso si el teléfono está en modo “No molestar”.

Para activar esta función, los usuarios deben ingresar a Configuración o Ajustes del dispositivo, en la sección Seguridad y emergencia, y habilitar la opción de alertas de sismos.

Monitoreo de las autoridades

El fenómeno fue registrado por los organismos oficiales chilenos y argentinos, que continúan monitoreando la situación. Hasta el momento no se reportaron daños significativos ni víctimas, aunque el movimiento fue percibido en una amplia región del país vecino y del oeste argentino.