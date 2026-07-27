Un tiroteo en un multitudinario festival gastronómico de Seattle dejó tres muertos El ataque con armas de fuego se registró en las inmediaciones de la emblemática Aguja Espacial y hay dos sospechosos bajo custodia policial.

El festival “Bite of Seattle” terminó en masacre este domingo en el noroeste de los Estados Unidos. Tres personas terminaron muertas y cuatro resultaron heridas como consecuencia de una balacera desatada en el interior de la masiva feria de gastronomía y música que se desarrollaba al aire libre en el predio del Seattle Center.

Según detalló EFE, las detonaciones comenzaron cerca de las 18, en momentos en que miles de asistentes recorrían los diversos puestos recreativos. La irrupción de los disparos generó pánico entre la multitud, que buscó refugio en edificaciones linderas como el Museo Infantil.

Fuerzas de seguridad y cuadrillas de emergencias médicas desplegaron un amplio operativo de contención en el sector para evacuar el complejo. En tanto, la Policía de Seattle confirmó la detención de dos presuntos implicados en la agresión, aunque los investigadores locales todavía trabajan para determinar las motivaciones detrás de la balacera y el grado de participación de los arrestados.

Los cuatro sobrevivientes que sufrieron impactos de bala fueron trasladados de urgencia al Centro Médico Harborview para recibir atención especializada. El parte médico preliminar detalló que una mujer de 56 años permanece internada en estado crítico, mientras que un niño de apenas dos años de edad, un joven de 23 y una mujer de 39 se encuentran estables. Una cuarta víctima, de 40 años, solo padeció lesiones de carácter leve.

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Hasta el momento, las autoridades gubernamentales del estado de Washington no informaron las identidades ni las nacionalidades de las víctimas fatales.

El tradicional evento “Bite of Seattle”, cuya primera edición data del año 1982, representa una de las mayores atracciones del verano en esa ciudad costera y suele convocar a lo largo de sus tres días de duración a una concurrencia estimada en 350.000 personas.