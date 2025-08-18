Un volcán entró en erupción y activó una alerta de aviación de alto nivel El monte Lewotobi, en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Oriental, entró en erupción varias veces este lunes, lo que desencadenó la alerta de vuelo más alta, según el Centro de Mitigación de Desastres de Vulcanología y Geología del país.

Durante la erupción, una columna de ceniza se elevó hasta 8 kilómetros de altura, con densas nubes grises que se desplazaron hacia el oeste y el noroeste desde el volcán.

En respuesta, las autoridades elevaron el Aviso del Observatorio de Volcanes para la Aviación al nivel rojo, la alerta más alta, prohibiendo a las aeronaves volar a menos de 6 kilómetros en las inmediaciones.

También se advirtió a los pilotos sobre los peligros de las cenizas volcánicas, que pueden afectar gravemente los motores y la visibilidad de las aeronaves, informó la agencia de noticias Xinhua.

Para proteger a las comunidades locales, turistas y visitantes, las autoridades restringieron todas las actividades en un radio de 7 kilómetros del cráter.

Se recomendó a las comunidades que viven en las laderas del volcán que permanezcan alertas ante el riesgo de inundaciones de lava que pueden ocurrir cuando las fuertes lluvias desborden los ríos que fluyen desde la cumbre.

Con 1.584 metros de altura, el monte Lewotobi es uno de los 127 volcanes activos de Indonesia.