Incendios en España y Portugal: decenas de focos activos y fuertes afecciones en carreteras y trenes La ola de incendios que azota la península ibérica mantiene más de 40 focos activos en España y 44 en Portugal, lo que provoca carreteras cortadas, suspensión de servicios de tren y restricciones en la movilidad. La situación más crítica se registra en el noroeste y en la frontera lusa.

La magnitud de los fuegos en la península ibérica se refleja no solo en el número de hectáreas calcinadas, sino también en el impacto directo sobre la movilidad de miles de ciudadanos. El fuego ha obligado a cortar tramos de carreteras nacionales y autonómicas, interrumpir líneas ferroviarias estratégicas y desplegar medios de emergencia a gran escala.

Incendios activos en España y Portugal

En España permanecen más de 40 incendios activos, con especial incidencia en Ourense, León, Zamora y Cáceres, donde se mantienen varios frentes de gran extensión.

En Portugal, el Gobierno mantiene el estado de alerta por riesgo extremo y reporta 44 incendios activos, la mayoría concentrados en distritos del centro y norte del país.

El noroeste peninsular concentra los incendios más graves y condiciona la movilidad por carretera y tren

Carreteras cortadas por los incendios

Según el último balance de la Dirección General de Tráfico, hay tramos cerrados totalmente al tráfico en provincias como Asturias, León, Zamora, Cáceres y Madrid.

Red ferroviaria y trenes

La línea de alta velocidad Madrid–Galicia continúa suspendida, y Renfe opera trenes especiales hasta Zamora con trasbordos por carretera. También se han registrado cortes en ancho métrico entre Guardo y Puente Almuhey y restricciones en varios tramos de la red convencional.

El AVE Madrid–Galicia permanece interrumpido y Renfe aplica buses de relevo en tramos afectados

Portugal: estado de alerta y restricciones

El Ejecutivo portugués mantiene el estado de alerta, lo que implica limitaciones de acceso a zonas forestales, prohibición de quemas y controles en actividades rurales. En paralelo, las autoridades de protección civil gestionan más de 40 incendios activos en distintos distritos.