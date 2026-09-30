Un vuelo con destino a Israel emitió una señal de emergencia y aterrizó de imprevisto en Arabia Saudita El avión de la aerolínea Flydubai, que había partido desde Emiratos Árabes Unidos hacia Tel Aviv, se desvió de su ruta original por un presunto altercado a bordo. La compañía confirmó que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

Un incidente de seguridad encendió las alarmas internacionales en la madrugada de este miércoles durante un vuelo comercial que conectaba la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, con Tel Aviv, Israel. Durante el trayecto, la aeronave emitió una señal de “interferencia ilegal” y una alerta de emergencia general, lo que obligó a modificar la ruta de manera abrupta y realizar un aterrizaje forzoso en territorio saudí.

Según informaron fuentes de seguridad israelíes a diversos medios de comunicación, el inconveniente habría sido provocado por un altercado en el interior del avión. En esa misma línea, la cadena internacional CNN precisó que la alerta se desencadenó a raíz de un “incidente violento” protagonizado por dos pilotos en pleno vuelo.

Tras la tensión generada en el espacio aéreo, la aeronave logró realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. La aerolínea Flydubai emitió un comunicado oficial confirmando que una de sus unidades sufrió un incidente, pero llevó tranquilidad al asegurar que la maniobra de descenso se completó sin problemas y que todos los pasajeros se encuentran a salvo y debidamente localizados.