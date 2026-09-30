Netanyahu confirmó que un terrorista quería estrellar el avión de Flydubai El primer ministro de Israel afirmó que se trató de “un incidente de seguridad extremadamente grave”. El piloto atacó al copiloto durante el vuelo desde Dubái a Tel Aviv.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu afirmó que las pruebas indican que el piloto de FlyDubai que apuñaló a su compañero tenía la intención de estrellar el avión.

“Esta mañana ocurrió un incidente de seguridad extremadamente grave”, dijo Netanyahu en un video difundido desde su oficina, en su primera declaración pública sobre el aterrizaje de emergencia.

“Casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes”, continuó. Según Netanyahu, cuando el avión se acercaba a Israel, “uno de los pilotos apuñaló al otro piloto y todos los indicios muestran que intentó estrellar el avión junto con sus pasajeros”.

El primer ministro contó que habló con un pasajero israelí. “Me dijo que el avión entró en picada. Me contó que, de alguna manera, logró entrar en la cabina junto con uno de los miembros de la tripulación y que, entre los dos, lograron detener al piloto mientras intentaba dañar los sistemas del avión”.

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Luego, otro miembro de la tripulación ingresó a la cabina y logró estabilizar el avión, agregó Netanyahu.

“Estamos en contacto permanente con las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de los pasajeros y su regreso a casa”, afirmó Netanyahu.

A su vez, afirmó que el sospechoso está siendo interrogado por las autoridades sauditas.

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Además, Netanyahu dijo que instruyó a los servicios de seguridad israelíes para que adopten medidas destinadas a evitar intentos similares en el futuro.

Netanyahu “saludó a los héroes” que “salvaron muchas vidas y demostraron un gran coraje”.

“Evitaron una tragedia grave”, concluyó.

La palabra del ministro de Seguridad de Israel sobre el presunto intento de secuestro de un avión

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el incidente que ocurrió dentro de un avión que iba hacia Tel Aviv fue un intento de atentado terrorista.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, aseguró en un comunicado, horas después de que un vuelo aterrizara de urgencia en Arabia Saudita.

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Qué pasó en el vuelo FZ1073 de FlyDubai

El vuelo FZ1073, con 174 pasajeros a bordo entre ellos 27 nenes, tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion.

Pero aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái, el avión descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según el sitio especializado FlightRadar24.

Según medios israelíes, el copiloto apuñaló al piloto con la intención de estrellar el aparato.

“El piloto intentó suicidarse con nosotros”, declaró Uri, un pasajero, al sitio Walla. “Probablemente fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a tomar el control hasta que lograron aterrizar el avión”, aclaró.

Otro pasajero afirmó que el piloto apuñalado estaba en estado crítico y que un dentista israelí a bordo lo atendió. “Salvaste el avión”, le dice un pasajero en un video que muestra al piloto malherido y con máscara de oxígeno.

Un funcionario israelí declaró a The Jerusalem Post que “se evitó por poco una catástrofe mayor”.

El comunicado del aeropuerto de Tabuk

En un comunicado, el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk señaló: “El Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk informa que su centro de control del tráfico aéreo recibió una solicitud de socorro del vuelo FZ1073 de FlyDubai, que solicitaba realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto. La solicitud fue recibida a las 08:44 hora local del miércoles 30 de septiembre de 2026”.

“Se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto y se dispusieron los medios necesarios para asistir a la aeronave. El avión aterrizó de manera segura a las 09:45 hora local”, agregaron.

“Se determinó que tanto el comandante como el copiloto habían sufrido heridas y fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica necesaria. Mientras tanto, los pasajeros que se encuentran en la terminal recibieron la asistencia necesaria y se están realizando coordinaciones con la aerolínea para organizar un avión de reemplazo”, añadió el comunicado.

Además, precisaron que “las autoridades competentes llevan adelante actualmente las investigaciones necesarias sobre lo ocurrido”.

Fuente TN