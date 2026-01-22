Venezuela: el chavismo liberó al yerno de Edmundo González Urrutia tras más de un año de prisión Rafael Tudares Bracho había sido detenido arbitrariamente en enero de 2025, días antes de la fallida asunción de Maduro. Su liberación se da en el marco de las excarcelaciones que lleva adelante el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura del líder chavista.

En un nuevo movimiento político que marca la agenda de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, el chavismo liberó este jueves a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia. La noticia fue confirmada por su esposa, Mariana González, a través de la red social X.

“Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, expresó la hija del excandidato presidencial.

Cronología de la detención

Tudares Bracho había sido arrestado el 7 de enero de 2025, en un contexto de máxima tensión política, apenas tres días antes de la fecha prevista para la investidura de Nicolás Maduro para su tercer mandato. En aquel operativo también habían sido detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el excandidato opositor Enrique Márquez (ambos liberados con anterioridad).

El nuevo escenario con Delcy Rodríguez

La liberación de Tudares no es un hecho aislado. Desde que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo y la presidencia quedó a cargo de Delcy Rodríguez, el oficialismo ha comenzado a liberar paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos.

En su comunicado, Mariana González calificó el proceso como una “lucha estoica” y agradeció especialmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (con sede en Panamá) por el seguimiento del caso. Además, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de otras víctimas que “aún esperan la libertad de sus seres queridos”.

Cabe recordar que Tudares es familiar directo de Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España y fue reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el legítimo ganador de las elecciones de 2024.