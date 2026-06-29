Venezuela: las cifras del doble terremoto superan los 1.400 muertos y las pérdidas rondan los USD 6.700 millones El gobierno actualizó los datos oficiales y confirmó más de 3.100 heridos y miles de estructuras colapsadas. Mientras el país sigue en alerta por las réplicas, un masivo contingente internacional asiste en las zonas de desastre.

Venezuela atraviesa una de las peores tragedias naturales de su historia reciente. Tras el devastador doble terremoto que sacudió al país caribeño, el balance de víctimas y daños materiales continúa en aumento: hasta el momento se registran 1.450 víctimas fatales, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas de forma directa.

Los alarmantes datos fueron brindados este domingo por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, según información relevada por la Agencia Noticias Argentinas. La magnitud de la catástrofe es tan profunda que, de acuerdo a las proyecciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, cerca de 6,76 millones de ciudadanos podrían verse afectados de manera directa o indirecta por la emergencia.

Impacto económico y devastación estructural

En términos económicos y de infraestructura, las pérdidas son multimillonarias. Una evaluación satelital preliminar desarrollada bajo el programa RAPIDA del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó provisoriamente que los daños en propiedades residenciales, vehículos y comercios ya representan un costo aproximado de 6.700 millones de dólares.

El relevamiento estatal complementario expone una radiografía crítica de la situación habitacional y sanitaria. Se detectaron 189 edificios con destrucción total y 585 con derrumbes parciales. A esto se suma la afectación severa de 38 complejos hospitalarios, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de diversa índole.

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Ayuda internacional y alerta sísmica constante

Para hacer frente a la crisis, bajo la coordinación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se desplegó un imponente operativo de rescate. Hasta la fecha, el número de brigadistas extranjeros en las zonas críticas ascendió a 2.624 operarios. El contingente cuenta con el apoyo de 137 perros adiestrados, casi medio centenar de vehículos terrestres y 84,8 toneladas de equipamiento técnico e instrumental médico.

Este esfuerzo global está integrado por especialistas de casi una treintena de países, incluyendo a la Argentina, Estados Unidos, Suiza, España, China y Brasil, entre otros. En paralelo, la respuesta civil interna fue masiva: en un centro de registro en Caracas ya se inscribieron 7.876 voluntarios locales para colaborar en la remoción de estructuras y la distribución de donaciones.

A pesar de los esfuerzos, el panorama logístico continúa bajo máxima alerta. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ya contabilizó más de 430 réplicas de los sismos principales. La última de gran consideración, de magnitud 4,3, se registró este mismo domingo.