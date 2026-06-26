Venezuela elevó a 920 la cifra de muertos y 3.360 los heridos por el doble terremoto El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, además informó que hay unas 170 personas que se encuentran atrapadas en los escombros

Al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela. Las operaciones de búsqueda de supervivientes continúan mientras el Gobierno realiza un balance preliminar de los daños materiales.

Brigadas de rescate de varios países se desplegaron en la zona afectada para apoyar las labores de búsqueda. Entre los contingentes presentes se cuentan 80 rescatistas suizos y un equipo de trabajadores humanitarios mexicanos, según se informó.

La angustia se repite en distintos puntos del país. Marianella, otra familiar que busca a un ser querido, dijo a BBC: “Mi corazón me dice que mi hermano está vivo”.

El sismo de 7.5 superó en intensidad a cualquier otro evento sísmico documentado en Venezuela en más de un siglo, lo que agrava la dimensión del desastre y complica las operaciones de rescate en curso.