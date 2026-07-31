Ya son 57 muertos en Ceuta y más de 48 mil personas volvieron a Marruecos Las muertes se produjeron durante el masivo cruce a pie de marroquíes hacia Ceuta. Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad, miles de jóvenes lograron ingresar al enclave de España en África

El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta ascendió a 57, según informaron fuentes policiales, en el marco de la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos para intentar cruzar al continente europeo.

Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.000 migrantes retornaron durante este viernes a Marruecos, de un total aproximado de 50.000 que ingresaron de forma irregular en los últimos días.

Migrantes marroquíes repelidos por las fuerzas de Seguridad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación como un “ataque” y una “violación de la integridad territorial de España”. Durante una comparecencia pública en Ceuta, aseguró a los habitantes de la ciudad que el Gobierno utiliza todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia.

Fuerzas de seguridad marroquíes se enfrentan a migrantes que intentan cruzar al enclave español de Ceuta por todas las rutas posibles para ingresar a Europa.

Las autoridades de la ciudad pidieron que se declare la “emergencia humanitaria” debido a que se trata del mayor ingreso de personas desde mayo de 2021. Para este viernes, que comenzó con violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos, está prevista la llegada del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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Los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) fueron convocados a una reunión extraordinaria el próximo lunes para abordar la crisis migratoria en Ceuta, según informaron este viernes fuentes comunitarias.

El encuentro servirá para “evaluar la evolución de la situación y facilitar la coordinación”, detalló un portavoz irlandés, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este semestre.

. Pedro Sánchezse reunió con las autoridades del Gobierno autonómo de Ceuta.

Irlanda también convocó una reunión mañana sábado en el marco del mecanismo de Respuesta Política Integrada ante Crisis (ICPR), una herramienta comunitaria que ya se activó para hacer frente a crisis migratorias en el pasado.

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Esta reunión “brindará a los expertos de los Estados miembros la oportunidad de debatir los movimientos hacia Ceuta en los últimos dos días, el número de personas que han regresado hoy a Marruecos, el apoyo que la UE está prestando a España para gestionar esta situación y las gestiones diplomáticas con Marruecos”, explicó el portavoz.