A pesar del acuerdo en Buenos Aires, los choferes ratificaron el paro de transporte en Tucumán Sergio Massa anunció que el paro de transporte que afectaba al AMBA fue solucionado a través de la conformación de una mesa de dialogo. Sin embargo, la medida de fuerza continua en nuestra provincia según confirmó César González.

El paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fue levantado y las líneas de ómnibus volvieron a circular con normalidad desde las 17:30 h. Así lo anuncio el actual Ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. Sin embargo, la medida de fuerza en Tucumán continua con su curso según explicó Cesar González, referente de la Unión Tranviarios Automotor.

Massa anunció que el lunes se conformará una “mesa de diálogo” para resolver los problemas del sector, y recalcó que el Gobierno no puede “permitir que tomen de rehén a los pasajeros y los trabajadores”, al referirse al conflicto de colectivos en distintas ciudades del país entre empresarios y sindicatos.

Esta medida no afecta en lo absoluto a lo que sucede actualmente en el resto del país donde los choferes nucleados en UTA mantienen su postura y los ciudadanos no pueden acceder al transporte público. González, se refirió a esto y sentenció que “el paro seguirá mañana si no pagan la totalidad de la deuda. Esto depende de las empresas”.