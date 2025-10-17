Abad destacó el crecimiento del empleo formal en Tucumán El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se refirió al aumento del empleo formal privado en la provincia, de acuerdo a los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registró un crecimiento del 0,8% entre noviembre de 2023 y julio de 2025.

En ese marco, el funcionario destacó que Tucumán se encuentra dentro de las cuatro provincias que más crecimiento registraron a nivel nacional. “Creció el empleo formal privado desde que asumió el gobernador Osvaldo Jaldo, a fines de octubre de 2023 hasta junio de 2025, lo que posiciona a Tucumán en tercer lugar dentro de las cuatro provincias que más crecimiento tuvieron, junto con Mendoza, Neuquén y Río Negro”.Abad explicó la relevancia de la medición, realizada de forma “desestacionalizada”, sin que influyan las cifras de empleo de las zafras azucareras ni citrícolas, cuando aumenta la demanda de recursos humanos en la provincia.

Las causas del crecimiento del empleo, indicó el Ministro, responden “a una política activa del gobernador Osvaldo Jaldo en todo lo que tenga que ver tanto con el sector público como el sector privado”, por ejemplo, “con el impulso de la obra pública, como el emprendimiento habitacional Procrear II, que genera puestos genuinos de trabajo”.Asimismo, en Tucumán existen otras actividades del sector privado que son acompañadas por el Estado, como la industria textil.“La cifra de crecimiento es de un 0,8%, en un contexto en el que el empleo a nivel nacional ha caído y se han destruido alrededor de 200.000 puestos de trabajo privados. Aquí, Tucumán es la contracara”, celebró Abad y destacó que “se refleja la política que viene llevando la provincia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo local.”

Por último, el titular de Economía y Producción recalcó que una de las directrices del Gobierno provincial es que “el Estado no interfiera ni obstaculice al sector privado, sino, todo lo contrario, que lo acompañe, como ya lo venimos haciendo con exenciones tributarias, alícuota cero y una gran inversión de sector público”, concluyó.