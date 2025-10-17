Jaldo encabezó el acto por los 80 años del Día de la Lealtad Peronista Bajo el lema “80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo”, el gobernador y presidente del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes el multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista en el Club San Antonio de Ranchillos. La convocatoria reunió a más de 45.000 personas, en una de las movilizaciones más importantes de los últimos años para el justicialismo tucumano.

El encuentro tuvo un fuerte componente simbólico: se cumplieron 80 años de la histórica jornada del 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del movimiento peronista. Con banderas, cánticos y un clima de fervor político, militantes, dirigentes y simpatizantes de toda la provincia colmaron el predio.

“El peronismo está más vivo que nunca”

En su discurso central, Jaldo evocó aquella gesta popular y destacó la vigencia de los valores justicialistas. “Un 17 de octubre como hoy, hace 80 años, el pueblo argentino salió a defender a su líder. Hoy el pueblo tucumano sale a defender a sus familias y a su provincia”, expresó ante una multitud que lo ovacionó.

El mandatario agradeció la presencia de miles de militantes y llamó a ratificar el apoyo en las urnas el próximo 26 de octubre. “Hoy hemos demostrado que el peronismo está más vivo que nunca, le guste a quien le guste”, remarcó.

También contrastó su gestión con la política nacional: “Mientras otros no logran gobernar, nosotros en Tucumán pusimos la casa en orden. Tenemos más salud, más educación, más obras y más seguridad. Así se gobierna para el pueblo”.

El acto contó con la presencia de su esposa Ana María Grillo; el vicegobernador Miguel Acevedo; y los candidatos a diputados nacionales Gladys Medina, Javier Noguera, Elia Fernández y Carolina Vargas Aignasse, entre otros referentes políticos, sociales y gremiales. También participaron intendentes y delegados comunales de toda la provincia.

Voces de la militancia y la dirigencia

Acevedo reivindicó la lealtad como motor de unidad: “No hay otro partido que tenga un 17 de octubre. La lealtad peronista es compromiso, solidaridad y amor por Tucumán”.

Por su parte, Darío Monteros destacó la magnitud de la movilización: “En mis años de militancia nunca vi una movilización tan grande. El peronismo demuestra que sigue siendo el movimiento más fuerte de Tucumán”.

Noguera resaltó la vigencia histórica del peronismo, mientras que Vargas Aignasse enfatizó la importancia de sostener los valores fundacionales en tiempos difíciles: inclusión, igualdad y soberanía política. Otros dirigentes como Sergio Mansilla y Regino Amado coincidieron en que el acto fue “una muestra clara del poder territorial del peronismo tucumano”.