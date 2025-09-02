Acevedo definió una agenda de trabajo con panaderos tucumanos El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo provincial, recibió este martes al mediodía a representantes del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, encabezados por su presidente Pablo Albertus, junto a la legisladora Carolina Vargas Aignasse.

Durante el encuentro, los empresarios expusieron la crítica situación que atraviesa el sector, con cierres de panaderías, pérdida de empleos y una caída de casi el 30% en las ventas respecto del año pasado. “Hoy los costos tributarios y de servicios son insostenibles. La gente compra cada vez menos, pasamos de vender el kilo de pan a vender por unidades, lo que refleja el impacto en la mesa de los tucumanos”, señaló Albertus.

También participaron referentes del Sindicato de Empleados de Panaderías, entre ellos Alejandra Silva, quien remarcó que “los cierres golpean de lleno a los trabajadores” y agradeció el compromiso asumido por el vicegobernador.

Al cierre de la reunión, Acevedo se comprometió a trabajar junto al sector y acordó una agenda común de acciones que comenzará a definirse la próxima semana.