Desde hoy se completa el pago de sueldos a los empleados estatales La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de agosto, en su parte complementaria.

El operativo comienza este miércoles 3 de septiembre con los trabajadores del Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa), el Instituto Provincial de la Vivienda, el Instituto de Previsión y Seguridad Social, la Estación Experimental Obispo Colombres, Sociedad Aguas del Tucumán y el personal de Seguridad (Policía e Institutos Penales).

El jueves 4 de septiembre será el turno de los empleados de la Administración Central, Educación (establecimientos provinciales y secundarios transferidos), Defensoría del Pueblo, Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo, Dirección Provincial de Vialidad, jubilados fuera de convenio, renta vitalicia Héroes de Malvinas, ex empleados de los Talleres de Tafí Viejo y Comunas Rurales.

Finalmente, el viernes 5 de septiembre cobrarán los trabajadores de los municipios del interior, el Poder Judicial (Concepción, Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz), el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, Dirección de Recursos Hídricos, Ente Tucumán Turismo, Ente Cultural, IPACYM, SEPAPyS, ERSEPT, IDEP, Ente de Infraestructura Comunitaria, Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol, Ente Teatro Mercedes Sosa y Educación de establecimientos privados de gestión transferida (primarios, secundarios y terciarios).