Acevedo reclamó a Nación por los ATN: “hace rato que no asiste a las provincias” El vicegobernador Miguel Acevedo cuestionó la falta de asistencia de la Nación hacia las provincias y reclamó que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sean redistribuidos de acuerdo al índice de coparticipación.

En diálogo con la prensa, Acevedo recordó que estos recursos “son fondos provinciales”, ya que cada distrito aporta el 1% de su coparticipación para conformar el fondo administrado por el Gobierno nacional en casos de emergencias o para su distribución periódica.

“La Nación hace rato que no asiste a las provincias; las últimas cuatro que recibieron ayuda lo hicieron con porcentajes bajísimos. Lo que pedimos es que esos fondos se distribuyan de manera justa”, señaló el funcionario, a cargo de la gobernación por la licencia de Osvaldo Jaldo.

Este miércoles, la Cámara de Diputados debatirá el rechazo al veto presidencial sobre la ley que regula la distribución de los ATN.