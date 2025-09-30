Tucumán: baja la temperatura con lluvias moderadas El último día de septiembre en Tucumán trae consigo un descenso de la temperatura y la llegada de lluvias. El Observador Meteorológico, Cristofer Brito, tranquilizó a los tucumanos, asegurando que las precipitaciones serán de baja intensidad.

Por Redacción - El Ocho 30/09/2025 · 7:08