“Serán débiles a moderadas. Nada intenso”, afirmó Brito, descartando la posibilidad de tormentas severas.
El Clima del Día:
- La temperatura máxima esperada es de , con una mínima de .
- El cielo estará mayormente nublado, con tormentas aisladas a lo largo del día.
- Humedad:
- Viento: Noroeste a
Pronóstico Extendido: La Llegada de Octubre
El mes de octubre comenzará con un panorama climático similar, pero con tendencia a mejorar:
- Miércoles 1: Se mantendrá la inestabilidad con nubosidad variable y lloviznas aisladas, especialmente sobre el pedemonte. Las temperaturas se mantendrán entre los y .
- Jueves 2: El cielo comenzará a despejarse, permitiendo que la máxima ascienda a ( de mínima).
- Viernes 3: El sol se afianzará con cielos mayormente despejados y un notable ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de ( de mínima), marcando el regreso del calor.