Acusaron a la mujer que apuñaló y mató a su pareja Cristian Ponce Díaz, de 26 años, falleció en el hospital Padilla el sábado a la noche.

La pareja de Cristina Ponce, quien sería la autora del hecho, fue detenida y puesta a disposición de la justicia. Hoy comenzará la audiencia de control de cargos de la imputada.

Recordamos que el joven de 26 años fue apuñalado el viernes pasado durante una discusión en una vivienda del pasaje Lamadrid al 900 en la zona sur de la capital tucumana.

Según las primeras averiguaciones, la pelea habría derivado en un forcejeo en el momento en que la mujer lo hirió con un cuchillo tipo serrucho en la ingle.

Ponce fue trasladado al Hospital Padilla donde fue intervenido quirúrgicamente, estuvo grave durante todo el fin de semana y falleció en las últimas horas.

