En Tucumán no habrá subas en la tarifa de luz hasta diciembre El interventor del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Ricardo Ascárate, aseguró que las tarifas eléctricas en la provincia se mantendrán sin cambios al menos hasta diciembre. Con esto, buscó llevar calma ante los anuncios de aumentos que regirán en el área metropolitana de Buenos Aires.

“Hasta diciembre no va a haber ningún tipo de modificación en Tucumán”, afirmó Ascárate, al aclarar que la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre Edenor y Edesur no tiene incidencia en las distribuidoras locales. “Son decisiones que alcanzan exclusivamente a las empresas que operan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, subrayó.

El funcionario recordó que la última actualización tarifaria provincial se realizó a comienzos de 2025 y adelantó que ya se trabaja en una revisión integral para el período 2025-2030. “No vamos a alterar ningún componente hasta que se defina el nuevo cuadro tarifario, que será una planificación a largo plazo y con criterios técnicos”, explicó.

Obras y proyección energética

Ascárate destacó además los avances en infraestructura eléctrica que permitieron mejorar la capacidad de respuesta del sistema provincial. “Con la repotenciación de la línea El Bracho–Cevil Pozo duplicamos la capacidad de transporte y evitamos cortes por restricciones el año pasado”, indicó.

El titular del ERSEPT remarcó que la demanda energética sigue creciendo y que la provincia necesita nuevas inversiones estratégicas. “El gran desafío es asegurar el abastecimiento en las líneas de alta tensión, que dependen de obras nacionales. Tucumán requiere con urgencia una segunda estación transformadora, pendiente hace más de 15 años”, señaló.

Por último, Ascárate sostuvo que mantener un sistema eléctrico confiable es clave para el desarrollo productivo. “De la estabilidad del servicio dependen nuestras industrias, el comercio y el crecimiento de toda la provincia”, concluyó.