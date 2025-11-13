AETAT pide un aumento del 30% en el boleto urbano: el transporte público atraviesa una fuerte caída de pasajeros La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) solicitó un incremento del 30% en la tarifa del boleto urbano, argumentando una marcada baja en la cantidad de pasajeros y el aumento sostenido de los costos operativos.

Según datos oficiales difundidos por El Ocho TV, durante octubre se vendieron 2,9 millones de pasajes en la capital tucumana, lo que representa una caída del 30% respecto al mismo mes de 2024. En total, las empresas recaudaron $1.128 millones por la venta de boletos. Actualmente, 14 líneas y 350 colectivos circulan en la ciudad.

Pese a los aportes estatales, el sector advierte que la situación financiera es crítica. La Provincia destina $1.900 millones mensuales para sostener el sistema, mientras que el Municipio sumará $1.000 millones adicionales. Además, se contabilizan $800 millones provenientes de la SUBE con atributos sociales y $413 millones del Boleto Estudiantil.

Desde AETAT señalan que esos fondos “no alcanzan” para cubrir el aumento del combustible, los insumos y los salarios del personal. Por eso, solicitaron al Concejo Deliberante capitalino una revisión urgente de la tarifa, con un ajuste del 30% que permita “mantener el servicio y evitar nuevas suspensiones o paros”.

El pedido llega en medio de una merma sostenida del uso del transporte público, reflejo de la crisis económica y del incremento del uso de motos y autos particulares. Mientras tanto, los usuarios esperan que una eventual suba del boleto no se traduzca en un nuevo golpe al bolsillo.