Según datos oficiales difundidos por El Ocho TV, durante octubre se vendieron 2,9 millones de pasajes en la capital tucumana, lo que representa una caída del 30% respecto al mismo mes de 2024. En total, las empresas recaudaron $1.128 millones por la venta de boletos. Actualmente, 14 líneas y 350 colectivos circulan en la ciudad.
Pese a los aportes estatales, el sector advierte que la situación financiera es crítica. La Provincia destina $1.900 millones mensuales para sostener el sistema, mientras que el Municipio sumará $1.000 millones adicionales. Además, se contabilizan $800 millones provenientes de la SUBE con atributos sociales y $413 millones del Boleto Estudiantil.
Desde AETAT señalan que esos fondos “no alcanzan” para cubrir el aumento del combustible, los insumos y los salarios del personal. Por eso, solicitaron al Concejo Deliberante capitalino una revisión urgente de la tarifa, con un ajuste del 30% que permita “mantener el servicio y evitar nuevas suspensiones o paros”.
El pedido llega en medio de una merma sostenida del uso del transporte público, reflejo de la crisis económica y del incremento del uso de motos y autos particulares. Mientras tanto, los usuarios esperan que una eventual suba del boleto no se traduzca en un nuevo golpe al bolsillo.