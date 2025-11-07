Desde UTA confirmaron que los colectivos funcionarán con normalidad En una entrevista en Vivo Noche de este viernes, César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Tucumán, confirmó que el paro de choferes quedó levantado y que los colectivos ya circulan con normalidad desde las 00 horas.

“El presidente de AETAT me llamó para firmar el acta correspondiente, donde se deja sin efecto la suspensión de los choferes y se levanta la medida de fuerza. A partir de la medianoche, el servicio funciona con total normalidad”, informó González.

El dirigente gremial destacó la importancia del acuerdo alcanzado entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, AETAT y la UTA, que permitió destrabar el conflicto. “Vamos a participar en todas las reuniones que sean necesarias para que esto mejore. Hay que analizar qué tipo de servicio quieren los usuarios y cómo podemos implementar un transporte público eficiente y sustentable”, señaló.

En cuanto a la situación salarial, González confirmó que “el 98% de las empresas abonó los sueldos en su totalidad y con normalidad”, y remarcó el esfuerzo del Estado provincial en medio del contexto económico actual. “El Gobierno de la provincia hace un gran esfuerzo para que esto funcione, pero no entendemos por qué no se termina de normalizar la situación. No puede ser que tengamos estos problemas todos los meses”, cuestionó.

Con el acuerdo sellado y la intervención del Concejo Deliberante y la Municipalidad, el transporte urbano en San Miguel de Tucumán vuelve a la normalidad, llevando alivio a miles de usuarios que se habían visto afectados por la medida de fuerza.