Agenda de servicios: cronograma de pagos, salud y cortes de tránsito para este martes en Tucumán Repasá el calendario de cobros de Anses de este 12 de mayo, las prestaciones del hospital móvil en Graneros, los operativos contra el dengue en Capital y el mapa de calles cortadas para evitar demoras vehiculares.

Para que puedas organizar tu jornada sin contratiempos, te acercamos la agenda completa de servicios correspondiente a este martes 12 de mayo. La misma incluye el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los operativos sociosanitarios vigentes en la provincia y las alteraciones en el tránsito de San Miguel de Tucumán.

1. Cronograma de pagos ANSES

Este martes 12 de mayo percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6).

Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6). Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12/5).

2. Agenda Sanitaria y Prevención

Hospital Móvil en Graneros El tráiler sanitario se encuentra instalado en la plaza principal de Graneros, brindando atención hasta el miércoles 13 de mayo.

Horario: 9:00 a 13:00 hs.

9:00 a 13:00 hs. Prestaciones disponibles: Enfermería, oftalmología, nutrición, psicología, laboratorio, consultas virtuales y atención médica general (clínica, pediátrica y obstétrica).

Prevención Dengue y Chikungunya en Capital La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con el Plan Integral Antimosquito. Este martes los operativos se desarrollan en el Barrio Alejandro Heredia:

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9:00 hs (Control focal): Operativo articulado con el SIPROSA en las calles Marina Alfaro, C. 257 Suroeste, Mariano Moreno, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.

Operativo articulado con el SIPROSA en las calles Marina Alfaro, C. 257 Suroeste, Mariano Moreno, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino. 9:00 a 11:00 hs (Posta de Salud Ambiental): Ubicada en la intersección de Cangallo y calle 257 Suroeste.

3. Cortes de tránsito programados en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad capitalina informó el esquema de interrupciones vehiculares por obras y mantenimiento. Se recomienda a los conductores buscar vías alternativas.

Cortes Totales:

Inca Garcilaso (entre Vicente Gallo y Gerónimo Helguera).

José Ingenieros (entre Av. Brígido Terán y Av. Papa Francisco).

Wilde al 400 y 500.

La Plata (entre Marina Alfaro y Moreno).

Santa Fe y Av. Mitre.

Marcos Paz y Av. Mitre.

Lavalle y Matienzo.

Ayacucho (entre Av. Independencia y Florida).

Venezuela y Av. América.

San Miguel (entre Pje. Calchaquí y Don Orione).

Cortes Parciales:

Av. Francisco de Aguirre y Rivadavia.

Av. Francisco de Aguirre (tramos entre San Miguel y Asunción; y entre Asunción y Pje. 53).

Av. Siria (tramos entre Paraguay y Ecuador; y entre Ecuador y Colombia).

Av. Independencia (tramos entre La Rioja y Av. Jujuy; y entre Jujuy y Ayacucho).

Av. Roca (entre Alsina y Adolfo de la Vega).

Av. América y Venezuela.

Mariano Moreno (entre Granaderos y Benigno Vallejos).

Lavaisse (entre Vicente Gallo y Pje. Lugones Sur).

Ayacucho (entre Independencia y Larrea).

Lavalle y Adolfo de la Vega.