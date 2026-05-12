Para que puedas organizar tu jornada sin contratiempos, te acercamos la agenda completa de servicios correspondiente a este martes 12 de mayo. La misma incluye el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los operativos sociosanitarios vigentes en la provincia y las alteraciones en el tránsito de San Miguel de Tucumán.
1. Cronograma de pagos ANSES
Este martes 12 de mayo percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 1.
- Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 1.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6).
- Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12/5).
2. Agenda Sanitaria y Prevención
Hospital Móvil en Graneros El tráiler sanitario se encuentra instalado en la plaza principal de Graneros, brindando atención hasta el miércoles 13 de mayo.
- Horario: 9:00 a 13:00 hs.
- Prestaciones disponibles: Enfermería, oftalmología, nutrición, psicología, laboratorio, consultas virtuales y atención médica general (clínica, pediátrica y obstétrica).
Prevención Dengue y Chikungunya en Capital La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con el Plan Integral Antimosquito. Este martes los operativos se desarrollan en el Barrio Alejandro Heredia:
- 9:00 hs (Control focal): Operativo articulado con el SIPROSA en las calles Marina Alfaro, C. 257 Suroeste, Mariano Moreno, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.
- 9:00 a 11:00 hs (Posta de Salud Ambiental): Ubicada en la intersección de Cangallo y calle 257 Suroeste.
3. Cortes de tránsito programados en San Miguel de Tucumán
La Municipalidad capitalina informó el esquema de interrupciones vehiculares por obras y mantenimiento. Se recomienda a los conductores buscar vías alternativas.
Cortes Totales:
- Inca Garcilaso (entre Vicente Gallo y Gerónimo Helguera).
- José Ingenieros (entre Av. Brígido Terán y Av. Papa Francisco).
- Wilde al 400 y 500.
- La Plata (entre Marina Alfaro y Moreno).
- Santa Fe y Av. Mitre.
- Marcos Paz y Av. Mitre.
- Lavalle y Matienzo.
- Ayacucho (entre Av. Independencia y Florida).
- Venezuela y Av. América.
- San Miguel (entre Pje. Calchaquí y Don Orione).
Cortes Parciales:
- Av. Francisco de Aguirre y Rivadavia.
- Av. Francisco de Aguirre (tramos entre San Miguel y Asunción; y entre Asunción y Pje. 53).
- Av. Siria (tramos entre Paraguay y Ecuador; y entre Ecuador y Colombia).
- Av. Independencia (tramos entre La Rioja y Av. Jujuy; y entre Jujuy y Ayacucho).
- Av. Roca (entre Alsina y Adolfo de la Vega).
- Av. América y Venezuela.
- Mariano Moreno (entre Granaderos y Benigno Vallejos).
- Lavaisse (entre Vicente Gallo y Pje. Lugones Sur).
- Ayacucho (entre Independencia y Larrea).
- Lavalle y Adolfo de la Vega.