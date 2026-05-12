Para que puedas organizar tu jornada sin contratiempos, te acercamos la agenda completa de servicios correspondiente a este martes 12 de mayo. La misma incluye el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los operativos sociosanitarios vigentes en la provincia y las alteraciones en el tránsito de San Miguel de Tucumán.

1. Cronograma de pagos ANSES

Este martes 12 de mayo percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 1.
  • Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 1.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6).
  • Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12/5).

2. Agenda Sanitaria y Prevención

Hospital Móvil en Graneros El tráiler sanitario se encuentra instalado en la plaza principal de Graneros, brindando atención hasta el miércoles 13 de mayo.

  • Horario: 9:00 a 13:00 hs.
  • Prestaciones disponibles: Enfermería, oftalmología, nutrición, psicología, laboratorio, consultas virtuales y atención médica general (clínica, pediátrica y obstétrica).

Prevención Dengue y Chikungunya en Capital La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con el Plan Integral Antimosquito. Este martes los operativos se desarrollan en el Barrio Alejandro Heredia:

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  • 9:00 hs (Control focal): Operativo articulado con el SIPROSA en las calles Marina Alfaro, C. 257 Suroeste, Mariano Moreno, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.
  • 9:00 a 11:00 hs (Posta de Salud Ambiental): Ubicada en la intersección de Cangallo y calle 257 Suroeste.

3. Cortes de tránsito programados en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad capitalina informó el esquema de interrupciones vehiculares por obras y mantenimiento. Se recomienda a los conductores buscar vías alternativas.

Cortes Totales:

  • Inca Garcilaso (entre Vicente Gallo y Gerónimo Helguera).
  • José Ingenieros (entre Av. Brígido Terán y Av. Papa Francisco).
  • Wilde al 400 y 500.
  • La Plata (entre Marina Alfaro y Moreno).
  • Santa Fe y Av. Mitre.
  • Marcos Paz y Av. Mitre.
  • Lavalle y Matienzo.
  • Ayacucho (entre Av. Independencia y Florida).
  • Venezuela y Av. América.
  • San Miguel (entre Pje. Calchaquí y Don Orione).

Cortes Parciales:

  • Av. Francisco de Aguirre y Rivadavia.
  • Av. Francisco de Aguirre (tramos entre San Miguel y Asunción; y entre Asunción y Pje. 53).
  • Av. Siria (tramos entre Paraguay y Ecuador; y entre Ecuador y Colombia).
  • Av. Independencia (tramos entre La Rioja y Av. Jujuy; y entre Jujuy y Ayacucho).
  • Av. Roca (entre Alsina y Adolfo de la Vega).
  • Av. América y Venezuela.
  • Mariano Moreno (entre Granaderos y Benigno Vallejos).
  • Lavaisse (entre Vicente Gallo y Pje. Lugones Sur).
  • Ayacucho (entre Independencia y Larrea).
  • Lavalle y Adolfo de la Vega.

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Agenda de servicios ANSES