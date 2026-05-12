Habilitarán media calzada para el tránsito liviano en calle Mendoza al 200 La medida buscará aliviar el congestionamiento en la zona mientras se define el futuro de la propiedad.

La circulación vehicular en una de las zonas más críticas del microcentro tucumano comenzará a normalizarse parcialmente. El secretario de Obras Públicas de la Capital, Claudio Bravo, confirmó que mañana, alrededor de media mañana, se habilitará media calzada en calle Mendoza al 200, casi esquina Virgen de la Merced.

Sin embargo, la apertura será restringida. “Podrán circular solamente autos y camionetas. No se permitirá el paso de camiones ni colectivos”, advirtió el funcionario.

La medida buscará aliviar el congestionamiento en la zona mientras se define el futuro de la propiedad afectada por un hundimiento.

Respecto a la seguridad estructural del inmueble, Bravo llevó tranquilidad tras consultar con especialistas. “Estuve charlando con el estructuralista y, según los informes, la pared frontal del edificio no está desplomada. Si bien presenta un hundimiento, los técnicos indican que, hasta ahora, no habría riesgo inminente”, explicó.

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El paso siguiente quedará en manos de los privados. La empresa responsable deberá presentar una propuesta formal ante el municipio para determinar si la estructura será mantenida y estabilizada o si, finalmente, se procederá a su demolición.

Fuente La Gaceta