Alerta en Tucumán por la presencia del caracol gigante africano Especialistas advierten que el caracol gigante africano ya está presente desde 2021. Piden no manipularlos y consultar ante dudas.

La presencia del caracol gigante africano en Tucumán encendió las alarmas entre especialistas, que advierten sobre los riesgos sanitarios y el impacto ambiental de esta especie invasora. Aunque su detección en la provincia se remonta al año 2021, en las últimas semanas se intensificaron las acciones para contener su avance.

Desde el ámbito científico señalaron que actualmente se identificó una zona donde estos ejemplares están presentes, y se trabaja de manera conjunta con la Municipalidad y áreas de Medio Ambiente para evitar su dispersión. Sin embargo, reconocen que el escenario es complejo debido al tiempo que llevan instalados en la región.

Uno de los principales riesgos está vinculado a su potencial como transmisores de parásitos. Aunque aún se analiza si la población local está infectada, se recomienda actuar con extrema precaución. “Podrían representar un riesgo sanitario si se los manipula o consume”, advirtieron.

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En este sentido, hicieron hincapié en la importancia de saber diferenciarlos de los caracoles autóctonos, ya que no todos deben ser eliminados. Las especies nativas cumplen un rol ecológico clave y no representan peligro. En cambio, el caracol gigante africano se distingue por su tamaño —puede alcanzar hasta 20 centímetros— y por características específicas en su caparazón.

También alertaron sobre su alta capacidad reproductiva: cada ejemplar puede poner hasta mil huevos varias veces al año, lo que acelera su expansión. Su aparición es más frecuente en épocas de calor y humedad, especialmente tras las lluvias.

Ante la detección de estos caracoles, se recomienda no manipularlos directamente. En caso de contacto, es fundamental lavarse bien las manos. Si es necesario retirarlos, se debe hacer con guantes o bolsas. Además, se sugiere no arrojarlos vivos a la basura, ya que esto favorece su propagación.

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Finalmente, pidieron a la población que ante cualquier duda consulte con organismos como la Municipalidad o la Fundación Miguelillo, y evitar que niños jueguen con estos animales. “La clave es la información y la prevención”, concluyeron.