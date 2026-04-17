Chikungunya en Tucumán: advierten cómo prevenir y cuidar el corazón El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó en Vivo Mediodía los riesgos del virus, su impacto en el organismo y la importancia de evitar la automedicación.

En el marco del aumento de casos de chikungunya en Tucumán, que ya alcanzan los 155 confirmados, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione (MP 67502) dialogó vía Zoom con el programa Vivo Mediodía de El Ocho TV y brindó una serie de recomendaciones clave para prevenir la enfermedad y sus posibles complicaciones.

Durante la entrevista, el especialista explicó que tanto el chikungunya como el dengue son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, un insecto que prolifera en recipientes con agua estancada y cuya presencia se ve favorecida por factores como el cambio climático.

“Estamos en un contexto de doble cuidado, porque a estas enfermedades se suma la circulación de virus gripales. Por eso es fundamental reforzar las medidas de prevención”, señaló Tartaglione.

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Síntomas y riesgos

El médico advirtió que los síntomas del chikungunya pueden confundirse con los del dengue o la gripe, ya que incluyen fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Sin embargo, remarcó que uno de los signos más característicos es el fuerte dolor articular, que en algunos casos puede persistir en el tiempo.

Además, hizo hincapié en una preocupación creciente dentro de la comunidad médica: el impacto de los virus en el sistema cardiovascular. En ese sentido, explicó que el chikungunya puede provocar miocarditis, una afección que inflama el músculo del corazón y puede derivar en complicaciones más severas.

“Los cuadros virales pueden afectar directamente al corazón. Por eso es clave la prevención y la consulta médica ante los primeros síntomas”, indicó.

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Evitar la automedicación

Uno de los mensajes más enfáticos del profesional fue evitar la automedicación. “Si hay fiebre, dolor detrás de los ojos o dolores articulares intensos, lo más importante es consultar. Automedicarse puede empeorar el cuadro, especialmente en casos de dengue”, advirtió.

Medidas de prevención

Finalmente, Tartaglione recordó que la mejor herramienta para combatir estas enfermedades es la prevención:

Eliminar recipientes que acumulen agua (descacharrado)

Usar repelente

Mantener los espacios ventilados

Aplicarse la vacuna antigripal

Consultar por la vacuna contra el dengue según indicación médica

Con la presencia del virus en la provincia, las autoridades y especialistas insisten en reforzar los cuidados para evitar nuevos contagios y reducir el impacto en la salud de la población.