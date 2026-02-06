Alerta en Tucumán: viernes de tormentas fuertes y humedad extrema del 97% El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pasada por agua. La visibilidad se encuentra reducida y la inestabilidad se mantendrá durante todo el día, con una máxima de 31 grados.

Este viernes 6 de febrero, San Miguel de Tucumán amanece bajo condiciones climáticas severas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día marcado por las precipitaciones constantes y un ambiente sofocante debido a la saturación de humedad.

La mañana arranca con tormentas y una temperatura de 24 grados. El dato más impactante del reporte es la humedad del 97 por ciento, lo que genera una sensación de pesadez extrema. Además, se advierte a los conductores que la visibilidad es mala, por lo que se recomienda circular con luces bajas y máxima precaución. La probabilidad de lluvia se ubica entre el 70 y el 100 por ciento, acompañada por vientos del sur que soplan entre 13 y 22 km/h.

Tarde complicada: se esperan tormentas fuertes

Lejos de mejorar, el panorama empeorará después del mediodía. El parte oficial prevé la llegada de tormentas fuertes para la tarde. A pesar del agua, la temperatura subirá hasta alcanzar una máxima de 31 grados. Los vientos rotarán levemente al sector sudoeste, manteniendo la intensidad de la mañana.

Hacia la noche, el clima seguirá inestable con una temperatura de 27 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy alta (entre 70% y 100%), con vientos del sudoeste disminuyendo su velocidad a un rango de 7 a 12 kilómetros por hora.