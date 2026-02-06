Investigan un enfrentamiento armado que provocó la muerte de un hombre y dejo otro herido En horas de la tarde de este jueves, la Fiscalía de Homicidio I, tomó intervención por un hecho de sangre ocurrido en Banda del Río Salí, precisamente en barrio Fátima, manzana 9.

Según las primeras informaciones, se habría producido una violenta pelea entre dos familias, que derivó en un enfrentamiento con armas de fuego. Como consecuencia, un masculino mayor de edad, que se encontraba en situación de calle, resultó gravemente herido y falleció tras recibir un disparo.

Asimismo, un integrante de las familias enfrentadas recibió un impacto de bala en una pierna, por lo que fue trasladado al Hospital Centro de Salud, donde permanece fuera de peligro.

Por el hecho hay cuatro personas demoradas: tres femeninas y un masculino. De acuerdo a las primeras averiguaciones, una de las mujeres habría efectuado el disparo que provocó el óbito de la víctima.

Las autoridades informaron que, por el momento, no se puede confirmar la identidad del fallecido, ya que se encontraba en situación de calle y no contaba con documentación. Por ahora, los investigadores tratan de ubicar a posibles familiares con el fin de lograr el reconocimiento del cuerpo e identificarlo.

Trabajan en el lugar el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto a personal de la Unidad Fiscal de Homicidios I, al mando del fiscal Pedro Gallo. En su representación se apersonaron en el lugar del hecho, el auxiliar fiscal Lucas Maggio y Julieta Molé, junto a efectivos de la División Homicidios de la Policía. Los peritos del MPF realizan las tareas periciales correspondientes para el levantamiento de evidencias y la reconstrucción del suceso.

Desde la Unidad Fiscal de Homicidios I informaron que la investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales.