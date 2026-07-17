Alerta naranja por viento Zonda y máxima de 30°C: el pronóstico para este viernes en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de clima severo, con ráfagas que podrían alcanzar los 85 km/h durante la tarde. Se espera un día cálido, sin precipitaciones y con visibilidad regular.

La provincia de Tucumán atraviesa este viernes 17 de julio una jornada marcada por condiciones meteorológicas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por la llegada de fuertes corrientes de viento Zonda, un fenómeno que elevará considerablemente la temperatura y traerá ráfagas severas, obligando a tomar precauciones a lo largo de todo el día.

El cronograma de las alertas por Zonda

El sistema de advertencias oficiales detalla un escalonamiento en la intensidad del viento, alternando entre alertas de nivel amarillo y naranja:

Mañana y mediodía (Alerta Amarilla): Vigente desde las 09:00 hasta las 20:59 horas , advierte sobre vientos con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h .

Vigente desde las , advierte sobre vientos con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los . La tarde, el punto crítico (Alerta Naranja): Se activa a partir de las 15:00 horas y se extenderá también hasta las 20:59. En esta franja, el viento golpeará con su máxima dureza, con velocidades sostenidas de entre 45 y 60 km/h y ráfagas violentas que podrían trepar hasta los 85 km/h .

Se activa a partir de las y se extenderá también hasta las 20:59. En esta franja, el viento golpeará con su máxima dureza, con velocidades sostenidas de entre 45 y 60 km/h y ráfagas violentas que podrían trepar hasta los . Noche y madrugada (Alerta Amarilla): Desde las 21:00 horas hasta las 02:59 del sábado, las condiciones descenderán nuevamente a nivel amarillo, manteniendo un clima ventoso y de cuidado.

Calor, humedad y cielo ventoso

En cuanto a las condiciones generales del tiempo, la mañana se presenta con una humedad del 71% y visibilidad regular, impulsada por vientos del sector oeste corriendo entre 23 y 31 kilómetros por hora. No se registran probabilidades de lluvia.

Para la etapa vespertina, el pronóstico prevé un cielo marcadamente ventoso. En sintonía con la alerta naranja, el termómetro experimentará un notable ascenso, alcanzando una máxima pronosticada de 30°C. Los vientos del oeste mantendrán una base de entre 32 y 41 km/h, independientemente de las fuertes ráfagas asociadas al Zonda.

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Hacia la noche, la temperatura brindará un leve respiro al descender a los 22°C. Los vientos continuarán soplando desde el oeste a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, cerrando un viernes libre de precipitaciones y con la recomendación de evitar permanecer al aire libre o cerca de estructuras vulnerables a las ráfagas.