Continúan las obras de refacción y puesta en valor en la Escuela Normal Los trabajos avanzan sobre el edificio histórico como parte del plan integral que impulsa el Gobierno de Tucumán para mejorar la infraestructura escolar.

En el marco del plan integral de recuperación y mantenimiento de establecimientos educativos impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, conducido por el Ing. Marcelo Nazur, registra importantes avances en los trabajos de refacción y puesta en valor que se ejecutan en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, una de las instituciones educativas más emblemáticas y de mayor valor histórico de la provincia.

La intervención integral comprende la pintura interior de aulas, patios y pasillos, así como trabajos de pintura exterior en la zona de los zócalos hasta una altura de tres metros. Además, se realizan reparaciones en los pisos de madera mediante el reemplazo de tablas deterioradas, su posterior pulido y sellado en aulas y espacios de trabajo. Las tareas también incluyen el recambio de chapas en distintos sectores de la cubierta, la reparación de canaletas y la limpieza de losas, con el objetivo de garantizar mejores condiciones edilicias y preservar el patrimonio arquitectónico del edificio.

Estas acciones tienen como finalidad conservar el valor histórico de la institución y, al mismo tiempo, brindar espacios seguros, modernos y confortables para el desarrollo de las actividades académicas, beneficiando a toda la comunidad educativa.

Las obras son ejecutadas a través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros. La ejecución operativa está a cargo de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, mientras que la supervisión de los trabajos es realizada por el subsecretario de Obras del Ministerio del Interior, Demetrio Assis, junto a equipos técnicos de esa cartera.

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Al respecto, el ministro Marcelo Nazur, destacó: “Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, continuamos invirtiendo en la recuperación y puesta en valor de los establecimientos educativos de toda la provincia, entendiendo que la educación es una política central para el desarrollo de Tucumán. La Escuela Normal es una institución emblemática, con un enorme valor histórico, cultural y educativo, por la que transitan más de mil alumnos en sus distintos turnos. Nuestro objetivo es preservar este patrimonio de todos los tucumanos y garantizar que estudiantes, docentes y personal educativo desarrollen sus actividades en espacios seguros, cómodos y adecuados para el aprendizaje”.

Con estas acciones, el Gobierno de Tucumán continúa fortaleciendo la infraestructura educativa en toda la provincia, mediante un trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado que permite preservar edificios históricos y mejorar las condiciones de los establecimientos educativos para las actuales y futuras generaciones de tucumanos.

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