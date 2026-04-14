Alerta por tiempo severo en Tucumán: martes de tormentas fuertes El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada complicada para transitar. Las precipitaciones serán las protagonistas a lo largo de todo el día, con un ambiente sumamente pesado y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 24 grados.

El otoño sigue mostrando su cara más inestable en la provincia. Para este martes 14 de abril, los tucumanos deberán extremar las precauciones al salir de casa y llevar el paraguas a mano, ya que se espera un día dominado por las precipitaciones y condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán y sus alrededores enfrentan una jornada pasada por agua, con especial énfasis en las dificultades para circular durante las primeras horas del día.

El pronóstico detallado para este martes

Mañana bajo alerta y visibilidad crítica: La jornada arrancó con un panorama complejo. El cielo se presenta con tormentas fuertes y una temperatura base de 21 grados . El dato que más preocupa a las autoridades de tránsito es la visibilidad catalogada como “muy mala” , producto de precipitaciones intensas y una humedad sofocante que trepa al 97 por ciento . Los vientos soplan desde el noroeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La jornada arrancó con un panorama complejo. El cielo se presenta con y una temperatura base de . El dato que más preocupa a las autoridades de tránsito es la , producto de precipitaciones intensas y una . Los vientos soplan desde el noroeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tarde inestable: Para después del mediodía, no se prevén mejoras significativas. El cielo continuará bajo el asedio de las tormentas , mientras que el termómetro apenas marcará un leve ascenso hasta tocar una máxima de 24 grados . La intensidad y dirección del viento se mantendrán constantes (noroeste, entre 13 y 22 km/h).

Para después del mediodía, no se prevén mejoras significativas. El cielo continuará bajo el asedio de las , mientras que el termómetro apenas marcará un leve ascenso hasta tocar una máxima de . La intensidad y dirección del viento se mantendrán constantes (noroeste, entre 13 y 22 km/h). Noche con lluvias aisladas: Hacia el final del día, la intensidad de los fenómenos tenderá a disminuir, aunque la inestabilidad seguirá presente. La temperatura se estacionará nuevamente en los 21 grados y la probabilidad de lluvia descenderá a un rango de entre el 10 y el 40 por ciento, permitiendo un leve respiro tras un día intenso.