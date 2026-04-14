Osvaldo Jaldo se reunió con Vicegobernadores del Norte Grande La antesala de la 57ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino reunió en Tucumán a autoridades legislativas del NOA y NEA. En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió a las delegaciones en Casa de Gobierno junto al vicegobernador Miguel Acevedo, con el objetivo de fortalecer la agenda federal y coordinar proyectos para la región.

En esa línea, el objetivo del Parlamento del Norte Grande Argentino es ser un espacio de debate sobre recursos provinciales, obras públicas, servicios esenciales y la relación entre Nación y provincias.

Estuvieron presentes: el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; la vicepresidenta provisoria de la Cámara de Senadores de Catamarca, Romina Williams; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; el vicepresidente primero del Senado de Corrientes, Henry Fick; y la presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco, Carmen Delgado.

Durante la recepción, el mandatario tucumano valoró la realización del encuentro en la provincia y el trabajo conjunto de las jurisdicciones del norte argentino. “Para nosotros es un honor y un orgullo que representantes de diez provincias, fundamentalmente los vicegobernadores, hayan decidido sesionar el Parlamento del NOA en la provincia de Tucumán, donde nació nuestra patria argentina”, expresó.

El Gobernador explicó los principales ejes de la agenda regional y detalló los temas abordados en la jornada. Al respecto, sostuvo: “Hoy tienen una agenda importante vinculada a los recursos provinciales, las obras públicas, los servicios esenciales que las provincias deben brindar y la relación provincias-Nación. Es necesario que la Nación empiece a aplicar un verdadero federalismo con hechos concretos”.

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Asimismo, explicó la participación del sector privado en las actividades previas y la elaboración de consensos regionales. “Tras el debate de las comisiones, que tienen más de cien proyectos para tratar, van a consensuar un dictamen o comunicado común para comunicar al Gobierno nacional los planteos que realizan las legislaturas provinciales”, indicó.

Por su parte, remarcó que el intercambio permitió identificar problemáticas comunes que atraviesan a las provincias del norte argentino, especialmente vinculadas a la situación económica.

El vicegobernador Acevedo señaló que en el ámbito del Parlamento del Norte Grande se vienen planteando inquietudes al Gobierno nacional. Entre ellas, mencionó la necesidad de reactivar la microeconomía, ante la caída del consumo y la disminución de los recursos coparticipables. “Si la coparticipación continúa bajando, es la gran preocupación de todos los vicegobernadores”, expresó.

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Acevedo también hizo hincapié en la necesidad de consolidar una mirada regional: “Queremos trabajar con diálogo y armonía, buscando soluciones que impacten en la ciudadanía de cada una de nuestras provincias”.

El presidente de la Legislatura tucumana adelantó, además, que se trabaja en la elaboración de propuestas conjuntas para elevar al Gobierno nacional. “Estamos pensando en políticas públicas que reflejen las necesidades de nuestra región”, indicó y anticipó que el presidente del cuerpo, Carlos Silva Neder, será el encargado de profundizar estos lineamientos.

El presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, destacó el carácter federal del encuentro y la situación compartida por las provincias. “Hay un común denominador en la situación particular que atraviesan las administraciones provinciales, con recortes de fondos nacionales y un incremento de obligaciones que deben asumir las provincias”, afirmó.

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Por su parte, el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, subrayó el análisis conjunto de la realidad económica regional. En ese sentido, señaló: “Estamos haciendo un esfuerzo para seguir dando respuesta a la problemática que se ha recrudecido por la baja de la coparticipación federal y por necesidades que la Nación deja de cumplir y que deben asumir las provincias”.

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, valoró la convocatoria y expresó que “las políticas públicas que el gobierno nacional ha decidido implementar, que tienen que ver con un modelo económico, está afectando duramente a las provincias”.

Asimismo, advirtió sobre la situación de los sectores productivos: “Hoy, la crisis por la que atraviesan las economías regionales, por la falta de mantenimiento de las rutas, por la falta de incentivos para poder lograr que productores o gente vinculada al sector privado, a la industria, a la producción, al turismo, al comercio, pueda volver a ponerse de pie en una situación compleja, porque el consumo, como se ha visto afectado en este tiempo, es lamentable y repercute en las economías locales”.

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Finalmente, afirmó: “nos llevamos la tarea de poder pensarnos como norte argentino, pero también de levantar la voz de manera fuerte en defensa de nuestra región”.

A su turno, el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, destacó el ámbito de debate regional: “En el foro del Parlamento Norte Grande, discutimos los problemas que enfrenta nuestra región debido a la falta de recursos y obras públicas, exacerbada por el gobierno nacional. La retención de fondos provinciales perjudica al Norte Grande, que produce una parte significativa del PIB argentino. Es crucial unirnos para abogar por políticas que prioricen la justicia social y la inversión en obra pública, generando empleo y dignidad para nuestra gente”.

Bernis también subrayó el peso económico de la región: “Nosotros somos una región que producimos casi el treinta por ciento del producto bruto interno de la República Argentina. Tenemos que casi un treinta por ciento de la población también y realmente estamos olvidados”.

Además, indicó: “Entonces, es muy importante que nos juntemos, que nos expresemos y que digamos la verdad lo que está pasando en el país”.

Sobre las políticas públicas, agregó: “Tenemos una economía que no se sostiene en base a la macro solamente, sino tenemos que pensar en la gente, en la gente que más necesita, en realizar políticas que tengan que ver con la verdadera y real justicia social para llegar a los sectores más necesitados y fortalecer el tema de la obra pública que genera el empleo”.

La reunión fortaleció el trabajo coordinado entre los poderes legislativos del Norte Grande y consolidó una agenda común orientada a defender los intereses regionales y promover políticas públicas federales para el desarrollo del interior argentino.

Fuente Comunicación Tucumán