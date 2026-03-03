Alerta por tormentas en Tucumán: viento, lluvia intensa y visibilidad reducida para este martes El Servicio Meteorológico Nacional advierte por una mañana complicada en la capital provincial, con ráfagas del sur y precipitaciones abundantes. La máxima no superará los 27 grados y el tiempo tenderá a mejorar hacia la noche.

Este martes 3 de marzo arranca pasado por agua y con condiciones adversas en San Miguel de Tucumán. Tras el calor extremo con el que inició la semana, el esperado alivio llegó, pero acompañado de un fuerte temporal que demanda extrema precaución a la hora de salir de casa.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presenta con tormentas fuertes y una temperatura de 24 grados. Las condiciones son especialmente hostiles para el tránsito: la probabilidad de lluvia se ubica entre el 70 y el 100 por ciento, la humedad alcanza el 90 por ciento y la visibilidad es muy mala. A esto se suman vientos intensos provenientes del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Tarde inestable pero más tranquila

Para después del mediodía, el panorama tenderá a calmarse levemente, aunque la inestabilidad continuará. El pronóstico anticipa que el cielo seguirá cubierto y las precipitaciones pasarán a ser tormentas aisladas.

La temperatura máxima trepará apenas hasta los 27 grados, marcando un marcado descenso térmico. Los vientos rotarán hacia el sector sudeste, disminuyendo su intensidad a un rango moderado de 13 a 22 km/h.

La noche trae alivio

Hacia el final de la jornada, las condiciones meteorológicas darán un respiro. El termómetro descenderá a los 23 grados y los vientos serán prácticamente imperceptibles, con leves brisas del sudoeste (0 a 2 km/h). La probabilidad de lluvias caerá de forma drástica, ubicándose entre un escaso 10 y un 40 por ciento, permitiendo que la ciudad descanse tras un arranque de martes furioso.