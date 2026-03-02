Intensificaron los rastrillajes para encontrar a Antonio Jorrat Policías de Lacustre ya recorrió 17 kilómetros en kayak por el río Salí,

La División Policía Lacustre del destacamento El Cadillal retomó el domingo las tareas de búsqueda de Antonio Jorrat, de 57 años, quien se encuentra desaparecido desde el 22 de febrero cuando se encontraba en las inmediaciones del río Salí a la altura de Los Bulacios.

Luego de que recientemente se hallara su motocicleta junto a un bolso con artículos de pesca y demás pertenencias en un camino vecinal de la zona, los efectivos concentraron hoy los rastrillajes por el cauce desde el sector conocido como Paso de los Juárez hasta Los Romanos.

Las tareas finalizaron durante la tarde sin resultados por el momento y, según se informó, el operativo se reanudó esta mañana.

Fuente Comunicación Tucumán