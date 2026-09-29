Alerta por tormentas fuertes, altísima humedad y mala visibilidad para este martes El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada muy inestable en la capital provincial, con una máxima que apenas llegará a los 24 grados. La probabilidad de lluvias se mantendrá elevada durante todo el día.

El clima en San Miguel de Tucumán para este martes 29 de septiembre se presenta sumamente inestable y con condiciones adversas, según detalla el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con el registro de tormentas sin precipitación y una temperatura base de 19 grados. En estas primeras horas, el dato más relevante es el elevado índice de humedad, que alcanza el 97 por ciento. Esta situación genera una visibilidad catalogada como mala, por lo que se recomienda extrema precaución a los conductores que deban circular por las calles y rutas de la región. Los vientos soplan leves desde el sector sur a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvias latente que oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

Tormentas fuertes y alivio térmico para la tarde

Para después del mediodía, el pronóstico advierte que el cuadro meteorológico tenderá a desmejorar. Se esperan tormentas fuertes sobre la ciudad, acompañadas por vientos del sector oeste que incrementarán su intensidad, alcanzando velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. A diferencia de las jornadas anteriores marcadas por el calor agobiante, el termómetro no subirá demasiado y la máxima pronosticada se estancará en los 24 grados, marcando un leve alivio térmico.

Hacia la noche, el clima continuará inestable y la temperatura descenderá nuevamente a los 19 grados. Los vientos rotarán hacia el suroeste, manteniendo una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones seguirá firme en el orden del 40 al 70 por ciento para esta última franja del día, por lo que las autoridades recomiendan salir con paraguas y mantener los recaudos necesarios ante la continuidad del mal tiempo.