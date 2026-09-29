Avanza la identificación de los responsables de vandalizar 58 paradas de colectivos en la Capital tucumana El relevamiento municipal ubicó a los barrios del sur entre los sectores más afectados. La Fiscalía Ambiental recopila elementos probatorios para presentar los casos ante el Ministerio Público Fiscal.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán trabaja en la recopilación de prueba documental para identificad a todos los responsables de actos de vandalismo que afectaron a paradas de colectivos en diferentes barrios de la ciudad, mientras avanza con la presentación de denuncias penales ante el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Las medidas fueron dispuestas luego de que un relevamiento oficial detectara 58 refugios de colectivos dañados en distintos sectores de la Capital. La estrategia incluirá el seguimiento permanente de los hechos, la recopilación de elementos probatorios y la búsqueda de información que permita determinar cuándo ocurrieron y quiénes participaron.

Así lo explicó Javier González, secretario de Ordenamiento y Convivencia, a cargo de la Fiscalía Ambiental Municipal, quien señaló que los datos obtenidos forman parte de un relevamiento dispuesto por la intendente Rossana Chahla para orientar las medidas que adoptará el Municipio frente al deterioro de bienes de uso comunitario. “De ese estudio, lo que emerge son datos que son altamente preocupantes”, sostuvo González. Explicó que el seguimiento municipal comprende no solamente las paradas de colectivos, sino también luminarias y espacios públicos que sufrieron diferentes tipos de daños.

Uno de los pasos centrales será continuar llevando los casos a la Justicia cuando existan elementos que permitan reconstruir lo ocurrido e individualizar a los presuntos responsables. “El relevamiento ha permitido conocer qué tipo de daños han sufrido, en qué fecha se estima que han ocurrido también estos daños y con ese material nosotros desde esta Municipalidad hemos realizado diferentes denuncias penales en el ámbito del Ministerio Público Fiscal”, detalló el funcionario.

MIRA TAMBIÉN Miércoles marcado por la alta humedad, lluvias débiles y una máxima de 22 grados

González remarcó que el objetivo es evitar que este tipo de episodios se convierta en una situación habitual en la ciudad y procurar que los responsables reciban las sanciones correspondientes. “Creemos que sirven para que eso en San Miguel de Tucumán no se naturalice, no se vuelva cotidiano y para que, en cambio, la Justicia tome las decisiones que hay que tomar, tome las medidas que haya que tomar y este tipo de conductas sea sancionada”, afirmó.

Identificación de los responsables y nuevas denuncias

El Municipio busca, además, reunir material probatorio en cada nuevo episodio detectado. González indicó que en varios de los casos relevados ya fue posible individualizar a personas presuntamente vinculadas con los daños. “En muchos de los casos han sido identificados y cada vez que eso ha ocurrido, con ese material más distintos elementos de prueba que hemos acercado, hemos formulado la denuncia correspondiente y en todos los casos ha intervenido el Ministerio Público Fiscal”, señaló.

MIRA TAMBIÉN Chahla evaluó el impacto de la tormenta y anticipó nuevas obras contra los anegamientos

Según explicó, el relevamiento tiene carácter permanente y abarca hechos registrados a lo largo del año. Por ese motivo, ante cada nuevo daño se intentará establecer tanto el momento en el que ocurrió como la eventual existencia de responsables que puedan ser incorporados a una investigación penal. “Cada vez que es identificado, nosotros tratamos de incorporar material probatorio que nos pueda determinar con precisión cuándo ha ocurrido, pero también si hay responsables que puedan ser imputados por cada uno de esos hechos”, precisó.

En paralelo, el Municipio deberá avanzar con la reparación de los elementos afectados. Para González, los actos de vandalismo generan un doble perjuicio, ya que obligan al Estado municipal a destinar nuevamente recursos para recuperar infraestructura que ya había sido instalada y, al mismo tiempo, privan a los vecinos de bienes y servicios públicos. “Además del doble costo que implica tener que reparar esos artefactos y bienes que ya han sido establecidos, también es un daño directo a los vecinos, es un daño directo a cada uno de los ciudadanos que usan y que precisan también de esos bienes y de esos servicios”, advirtió.

Los barrios del sur, entre los sectores más afectados

MIRA TAMBIÉN La intendente Rossana Chahla llamó a seguir transformando la ciudad junto a vecinos e instituciones

El relevamiento municipal finalizado el 10 de septiembre por la Dirección de Gerencia de Datos detectó 58 refugios de colectivos vandalizados, una cifra equivalente aproximadamente al 9% de las paradas analizadas.

San Miguel de Tucumán cuenta con 643 refugios, de los cuales 605 son convencionales y 37 corresponden a los denominados refugios inteligentes. Entre los primeros, el porcentaje de vandalización alcanzó el 9,3%, mientras que entre los segundos llegó al 5,4%.

Los daños se concentran principalmente en vidrios destruidos y cartelería arrancada, que en conjunto representan casi nueve de cada diez casos registrados.

MIRA TAMBIÉN Dictaron nueve años de prisión para el hombre que asesinó a su hermano

La mayor incidencia se observó en el distrito 15, que comprende Villa Alem, Ampliación Villa Alem y Villa Amalia. Allí fueron encontrados 15 refugios dañados sobre un total de 68, por lo que el 22,1% de las estructuras instaladas en ese sector presenta algún tipo de afectación.

“Hay lugares no solo que son recurrentes, sino también que concentran la mayor parte de daños a bienes públicos”, indicó González, quien mencionó específicamente a los barrios ubicados en el sur de la Capital.

Frente a esta situación, el funcionario sostuvo que el Municipio buscará combinar las actuaciones judiciales con acciones de concientización y reclamó la colaboración de otros organismos estatales. “Lo que nosotros buscamos es concientizar sobre lo que implica dañar un bien de este tipo y también pedirles a los distintos resortes institucionales, a los distintos poderes del Estado y sobre todo a la Justicia, que nos ayuden como Municipio a evitar que este tipo de actos se sigan produciendo”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la expectativa municipal es que las investigaciones permitan avanzar sobre quienes sean encontrados responsables. “Que quienes han sido responsables de esos actos de vandalismo, de esos daños a las luminarias, a las paradas de colectivo, a los espacios públicos, sean sancionados como manda el Código Penal de nuestra Nación”, advirtió.

Causas que ya llegaron a la Justicia

González recordó que algunas de las denuncias formuladas por el Municipio ya tuvieron avances en sede judicial. Entre ellas mencionó una investigación que tomó estado público meses atrás y en la que una persona resultó imputada. “La más conocida ha sido una investigación que ha tomado estado público meses atrás, donde se ha imputado a una persona”, señaló.

No obstante, aclaró que el Municipio no recibió posteriormente información oficial sobre el estado de esa causa. “Luego de ello no hemos tenido conocimiento oficial de cómo ha finalizado esa tramitación”, explicó.

Para el funcionario, el camino frente a los nuevos episodios será continuar documentando los daños, aportar las pruebas disponibles y recurrir al Ministerio Público Fiscal cuando existan elementos que permitan impulsar una investigación, mientras las áreas municipales avanzan en la recuperación de la infraestructura afectada.

Fuente San Miguel de Tucumán