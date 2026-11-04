Alerta por tormentas fuertes para esta tarde: la máxima rondará los 24 grados en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional advierte por un fuerte desmejoramiento de las condiciones después del mediodía, acompañado de vientos regulares del sur. Hacia la noche, la inestabilidad tenderá a disminuir levemente.

Las condiciones climáticas sufrirán un fuerte revés durante la jornada de hoy. Según el último parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que para después del mediodía el cielo se cubra por completo y se desarrollen tormentas fuertes sobre la capital tucumana y sus alrededores.

En esta franja horaria de mayor inestabilidad, la temperatura máxima alcanzará apenas los 24 grados. El temporal estará acompañado por ráfagas regulares, con vientos provenientes del sector sur que circularán a velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Ante este panorama, las autoridades recomiendan transitar con precaución y evitar actividades al aire libre.

Hacia la noche, el escenario lluvioso tenderá a calmarse, aunque sin disiparse por completo. El termómetro marcará un leve descenso hasta rondar los 21 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el noreste, disminuyendo notablemente su intensidad con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para el cierre de la jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el orden del 10 al 40 por ciento, por lo que el paraguas seguirá siendo indispensable.