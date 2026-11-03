Alerta amarilla por tormentas para gran parte de Tucumán El aviso rige para el miércoles 4 de noviembre y alcanza a Capital y otros 15 departamentos y zonas bajas de la provincia. Se esperan lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en gran parte del territorio tucumano. El fenómeno podría incluir precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

De acuerdo con el organismo nacional, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.

Las zonas alcanzadas por el alerta

El aviso comprende los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena.

También incluye las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

¿Qué significa una alerta amarilla?

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y adoptar medidas preventivas.

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Recomendaciones para la población

Ante el pronóstico de tormentas, se solicita extremar las precauciones y seguir estas pautas de seguridad:

– Evitar salir de los hogares si no es estrictamente necesario.

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– No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

– Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

– Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

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– Retirar o asegurar los objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

– Si se encuentra al aire libre, buscar refugio de inmediato dentro de un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Fuente Comunicación Tucumán