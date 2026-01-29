Alerta por tormentas fuertes para la tarde: Tucumán vivirá un jueves caluroso y muy inestable El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de alta humedad (84%) y calor, con una máxima de 32 grados. Si bien la mañana arranca mayormente nublada, las condiciones empeorarán drásticamente después del mediodía.

Este jueves 29 de enero, San Miguel de Tucumán enfrenta otra jornada marcada por el calor húmedo y el riesgo de fenómenos meteorológicos intensos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día dividido en dos etapas: una mañana pesada pero estable, y una tarde con alerta por tormentas.

El día comienza con el cielo mayormente nublado y una temperatura que ya ronda los 26 grados. La humedad se ubica en el 84 por ciento, generando un ambiente sofocante desde temprano. Durante estas primeras horas, la probabilidad de precipitaciones es baja (10%), la visibilidad es buena y soplan vientos leves del sector sudoeste (7 a 12 km/h).

Cambio de tiempo por la tarde

El panorama cambiará después del mediodía. El reporte oficial prevé el desarrollo de tormentas fuertes, acompañadas por vientos del sector sur. A pesar de la lluvia, el calor no dará tregua y la temperatura máxima trepará hasta los 32 grados.

La inestabilidad se extenderá hasta el final del día. Para la noche, se espera que el termómetro marque unos 27 grados, manteniendo la sensación de pesadez. La probabilidad de lluvias y tormentas continuará siendo alta, oscilando entre el 40 y el 70 por ciento, con vientos rotando hacia el oeste.