Encontraron dos cuerpos en un domicilio y se investigan las causas de muerte La Unidad de Homicidios de Feria del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, interviene en la investigación. La principal hipótesis apunta a un homicidio seguido de suicidio.

Este martes, en un domicilio ubicado en calle Libertad S/N de la localidad de Taco Ralo, fueron encontrados sin vida Luisa Elizabeth Mendoza (50) y Vicente Orlando Albornoz (60). Ante el hallazgo, tomó intervención la Unidad de Homicidios de Feria del Ministerio Fiscal del Centro Judicial Concepción, que dispuso la actuación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

En el lugar trabajan peritos de las divisiones de Criminalística y Química Legal, quienes llevan adelante las tareas técnicas para determinar la dinámica de los hechos. En paralelo, se recepcionan testimonios de personas que se encontraban en la zona al momento del episodio.

De acuerdo con la principal línea investigativa, el hombre habría utilizado un arma de fuego para dar muerte a la mujer y posteriormente se habría quitado la vida. No obstante, las autoridades señalaron que todas las hipótesis continúan bajo análisis hasta contar con los resultados periciales correspondientes.