Este martes 17 de marzo se presenta como una jornada meteorológicamente compleja para San Miguel de Tucumán y sus alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un cóctel climático peligroso: la combinación de un calor sofocante durante la siesta y la inminente llegada de tormentas fuertes, lo que enciende nuevamente las alertas en la provincia tras los recientes temporales.

A quienes tengan que salir de sus hogares, se les recomienda llevar paraguas, ropa liviana y extremar los cuidados al transitar por la vía pública durante la tarde.

El pronóstico detallado para hoy:

  • Mañana pesada y húmeda: La jornada comenzó con el cielo mayormente nublado y una temperatura agradable de 21 grados. Sin embargo, el ambiente ya se percibe agobiante debido a una humedad altísima que alcanza el 96 por ciento. Por el momento, la probabilidad de lluvias es baja (10%) y la visibilidad es buena, con vientos moderados del sector norte (entre 13 y 22 kilómetros por hora).
  • Siesta sofocante y tormentas: El panorama cambiará drásticamente después del mediodía. El termómetro pegará un salto brusco hasta alcanzar los 33 grados de temperatura máxima. A la par de este calor intenso, el SMN advierte por la llegada de tormentas fuertes. En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sudeste, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.
  • Noche pasada por agua: Lejos de mejorar, las condiciones empeorarán hacia el cierre del martes. La temperatura descenderá levemente a los 27 grados, pero la probabilidad de lluvias se disparará, ubicándose en el orden del 70 al 100 por ciento. Los vientos del sudeste continuarán soplando con la misma intensidad.

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Servicio Meteorológico Nacional