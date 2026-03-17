Alerta por tormentas y calor : la máxima trepará a los 33 grados este martes en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sofocante y de alto riesgo climático. Tras una mañana pesada y húmeda, se espera un brusco aumento de la temperatura y la llegada de tormentas intensas para la tarde y noche. Rige el pedido de precaución al circular.

Este martes 17 de marzo se presenta como una jornada meteorológicamente compleja para San Miguel de Tucumán y sus alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un cóctel climático peligroso: la combinación de un calor sofocante durante la siesta y la inminente llegada de tormentas fuertes, lo que enciende nuevamente las alertas en la provincia tras los recientes temporales.

A quienes tengan que salir de sus hogares, se les recomienda llevar paraguas, ropa liviana y extremar los cuidados al transitar por la vía pública durante la tarde.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana pesada y húmeda: La jornada comenzó con el cielo mayormente nublado y una temperatura agradable de 21 grados . Sin embargo, el ambiente ya se percibe agobiante debido a una humedad altísima que alcanza el 96 por ciento . Por el momento, la probabilidad de lluvias es baja (10%) y la visibilidad es buena, con vientos moderados del sector norte (entre 13 y 22 kilómetros por hora).

La jornada comenzó con el cielo y una temperatura agradable de . Sin embargo, el ambiente ya se percibe agobiante debido a una humedad altísima que alcanza el . Por el momento, la probabilidad de lluvias es baja (10%) y la visibilidad es buena, con vientos moderados del sector norte (entre 13 y 22 kilómetros por hora). Siesta sofocante y tormentas: El panorama cambiará drásticamente después del mediodía. El termómetro pegará un salto brusco hasta alcanzar los 33 grados de temperatura máxima. A la par de este calor intenso, el SMN advierte por la llegada de tormentas fuertes . En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sudeste, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El panorama cambiará drásticamente después del mediodía. El termómetro pegará un salto brusco hasta alcanzar los de temperatura máxima. A la par de este calor intenso, el SMN advierte por la llegada de . En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sudeste, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h. Noche pasada por agua: Lejos de mejorar, las condiciones empeorarán hacia el cierre del martes. La temperatura descenderá levemente a los 27 grados, pero la probabilidad de lluvias se disparará, ubicándose en el orden del 70 al 100 por ciento. Los vientos del sudeste continuarán soplando con la misma intensidad.