El Municipio mantiene la presencia en los barrios más afectados por el temporal para acercar soluciones Por cuarto día consecutivo, funcionarios y trabajadores municipales recorren zonas afectadas por las lluvias y asisten a las familias. Las tareas incluyen recuperación de la transitabilidad, saneamiento de pozos, limpieza, atención médica, fumigación y entrega de medicamentos, entre otros insumos.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán despliega por cuarta jornada consecutiva operativos integrales de manera simultánea en los barrios de la capital más afectados por el temporal de la última semana, coordinados por el Comité de Emergencia Municipal que encabeza la intendente Rossana Chahla.

Las cuadrillas integradas por funcionarios y trabajadores siguen visitando los hogares para escuchar las necesidades prioritarias de los vecinos. Las tareas que se desarrollan este sábado comprenden controles médicos a cargo de equipos de Salud y de la Asistencia Pública, obras viales para contribuir al drenaje del agua, nivelación de calles para recuperar la transitabilidad, desagote de pozos sépticos, fumigación para prevenir el dengue, entrega de medicamentos y repelentes, limpieza, colocación de contenedores de residuos, poda de árboles, atención veterinaria a los animales de compañía y distribución de kits escolares, entre otras.

Los vecindarios alcanzados por estas acciones son San Ramón Nonato, Ampliación Alejandro Heredia, Crucero Belgrano, Ampliación Federal, 2 de Abril y Nueva Esperanza.

“Por cuarto día consecutivo, junto a las distintas cuadrillas que comanda la intendenta Rossana Chahla 24-7 estamos en el territorio. Estamos cubriendo los seis barrios con más anegamientos de manera integral, profunda y continua. El equipo municipal no se retira, está presente y sobre todo con una cercanía directa con cada necesidad de cada vecino”, remarcó la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, en el Barrio San Ramón Nonato, uno de los lugares que recorrieron nuevamente las autoridades del Municipio este sábado.

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Estuvo acompañada por el Secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca; la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado; el subsecretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández; y el subsecretario de Obras Públicas, Elio Cuozzo. También estuvieron los directores de Salud, Alejandro Bonari; de Respuesta Rápida, Belén Pereyra Colombano; de Arbolado, Guillermo Olivera; y de Alumbrado, Sergio Gao.

Camila Giuliano indicó que en el caso del Barrio San Ramón Nonato se avanza en una “obra que permite un bajo nivel, que el agua pase y fluya de mejor manera, mejorando la vida de muchos vecinos y sin perjudicar a ninguno”. La secretaria de Gobierno agregó que este trabajo “que se está realizando lo que permite es que el agua no se estanque en este barrio y que no entre agua a las casas de las personas”.

La funcionaria explicó que esta intervención requiere “un trabajo con la SAT porque el agua viene desde 27 cuadras para aquí con lo cual se anega este lugar”, al tiempo que informó que “también se está viendo directamente con la SAT el tema de cloacas que necesitan intervenciones urgentes para poder seguir con el perfilamiento de calles y demás obras para evitar futuras anegaciones”.

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Saneamiento ambiental y prevención del dengue

La acumulación de agua es propicia para la formación de criaderos del mosquito que transmite el dengue y por eso motivo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable intensificó las tareas preventivas con operativos de fumigación y descacharreo domiciliario en los barrios afectados por los anegamientos.

“Más de seis barrios en simultáneo han sido fumigados por la Brigada Ambiental del municipio de y este trabajo va a continuar ya que en las calles se encuentra mucha agua todavía, con lo cual tenemos potenciales criaderos de mosquitos”, expresó Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por otro lado, también dentro de las acciones que lleva adelante el área de Ambiente, “se han colocado contenedores del Plan Integral Antimosquito (PIA), donde los vecinos están realizando el descacharreo, para así sacar todos los elementos inservibles de las viviendas de la zona y se están instalando cestos de residuos en pasillos donde, por la estructura que tienen, no ingresa el camión recolector”, especificó Migliavacca.

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Además, la funcionaria señaló que ya se realizaron 300 desagotes de pozos con los camiones atmosféricos a cargo de la repartición a su cargo.

Obras viales para facilitar el drenaje pluvial

El subsecretario de Obras Públicas, Elio Cuozzo, puntualizó que en el Barrio San Ramón Nonato, con la asistencia de máquinas retroexcavadoras y motoniveladoras, siguen las obras para facilitar el escurrimiento y drenaje del agua de lluvia. “Desde el día miércoles a la mañana, estamos presentes por decisión de la intendente Rossana Chahla, trabajando en 9 de julio de 3.800, perfilando, abriendo, con la idea fundamental de que el agua se pueda escurrir y fluya de buena forma para poder empezar a hacer los arreglos correspondientes”, expuso. Esta misma tarea se realiza en la esquina de Buenos Aires y Alberto Salas.

Además, para mejorar la transitabilidad, se está colocando piedra bola en las calles, “para que pueda pasar sobre todo la gente con motos y con los vehículos”, acotó Cuozzo.

“Hace mucho que estamos pasando por esto y es muy lindo que nos vengan a ayudar. La única que se presentó fue Rossana Chahla”, comentó Diego Benjamín Vaca, vecino del Barrio San Ramón Nonato.

Con el ánimo de ayudar a sus vecinos, el joven de 16 años su sumó en los últimos días a las obras para contribuir que el agua se desagote en la zona de las vías del tren. “Pudo salir el agua, ayudó a la gente”, contó.

Atención médica para cuidar la salud

El cuidado de la salud de los vecinos es otra de las premisas que guían los operativos integrales.

El director de Salud, Alejandro Bonari, precisó que el relevamiento consiste en visitar casa por casa, para “controlar las patologías que son más prevalentes en esta época estival, como por ejemplo gastroenteritis, aunque hasta el momento no se encontraron brotes de esa enfermedad; también se reparten repelentes para prevenir el dengue y otras enfermedades producidas por los mosquitos; algunos adultos mayores han sufrido picos de hipertensión por la situación estresante que han sufrido y se detectaron patologías en los pies que surgen por la humedad”.

Ante estas evaluaciones, el Municipio entregó “medicamentos como por ejemplo cremas antimicóticas, otras cremas para lesiones de tipo de quemadura que se producen por los calzados y el rozamiento en la piel; antibióticos y otros medicamentos indicados por profesionales según lo requieran”, cerró Bonari.